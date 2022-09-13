الجهاد تُحيي ذكرى الشهيد دقة وتزور عوائل شهداء طولكرم

أحيا وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي ذكرى الشهيد القائد أسعد دقة، خلال زيارة عائلته، وعدد من عوائل الشهداء في بلدة عتيل بطولكرم بالضفة المحتلة.

وكان في مقدمة الوفد الشيخ المحرر إبراهيم أبو العز شقيق الشهيد القائد خالد أبو العز، حيث زار الوفد عوائل الشهداء أحمد وعادل أبو خليل والشهيد الأسير فواز حسان.

وأكد وفد الحركة، أن الشهداء هم منارة درب الصادقين على أرض فلسطين، وأن دمهم يعبد الطريق نحو التحرير، سائلين المولى عز وجل أن يرحم شهداء بلدة عتيل وكل شهداء فلسطين الذين ضحوا وقدموا أرواحهم طريق القدس، وأن يبقى عهدنا بهم على مواصلة الدرب حتى دحر المحتل.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي، قد أكدت في بيان لها أمس الاثنين، بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين للشهداء القادة أسعد دقة ووائل عساف وسفيان العارضة، أن اغتيال القادة لن ينال من العزيمة والإرادة الصلبة لسرايا القدس، وأن الشهداء كان لهم دور كبير في تأسيس الخلايا الأولى لسرايا القدس، والتخطيط والتنفيذ للعديد من العمليات البطولية ضد الاحتلال، وأن اغتيالهم لم ولن يوقف مسيرة المقاومة وامتدادها في ربوع الوطن.

يشار إلى أنه في الثاني عشر من سبتمبر/ أيلول 2001م، استشهد القائد أسعد دقة من عتيل بطولكرم، برفقة الشهيدين القائدين وائل عساف وسفيان العارضة من بلدة عرابة جنوب جنين، إثر خوضهم اشتباكاً مسلحاً مع القوات الصهيونية التي حاصرت منزل الشهيد سفيان العارضة واستهدفته بصواريخ الطائرات، واستشهدت شقيقته الطفلة بلقيس العارضة.