مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول واياكس امستردام في دوري أبطال أوروبا الان يلا شوت- بث مباشر مباراة ليفربول، ساعات قليلة تفصل فريق ليفربول الإنجليزي عن مباراته أمام العنيد الأوروبي أياكس أمستردام، في دوري أبطال أوروبا، المباراة التي سيعي فيها فريق ليفربول أن يعيد علاقته بجمهوره العريق خاصة وأن الفريق يقدم أداء غير مبشر في بموسم حافل في البطولات لفريق ليفربول سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا أو كاس إنجلترا وغيرها من البطولات، لذلك سيدخل ليفربول المباراة وعينه على تحقيق الفوز والانتصار والخروج بثلاث نقاط أمام العنيد أياكس أمستردام، لذلك وضعنا لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن مباراة ليفربول و أياكس أمستردام وأفضل الروابط المتاحة لمشاهدة مباراة ليفربول و أياكس أمستردام يلا شوت وغيره من المواقع المتخصصة في نقل وعرض المباريات الرياضية الكبرى.

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ويلتقي ليفربول وأياكس، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وخسر ليفربول في الجولة الأولى بنتيجة 1-4 أمام نابولي، لذا فإن الفريق يبحث عن العودة إلى طريق الانتصارات للمنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور التالي.



وعلى الجانب الآخر، حقق أياكس الفوز في الجولة الأولى على جلاسكو رينجرز بنتيجة 4-0، ووفقًا لشبكة "هو سكورد"، فإن التشكيلة المتوقعة لليفربول في مباراة اليوم، كالآتي:في حراسة المرمى: أليسون بيكر، أما الدفاع: كوستاس تسيميكاس - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ألكسندر أرنولد، والوسط: تياجو ألكانتارا - هارفي إيليوت - فابينيو، والهجوم: لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح.

جدول مباريات الجولة الثانية ضمن دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا ليوم الثلاثاء#دوري_أبطال_أوروبا#UCL #ChampionsLeague pic.twitter.com/ff2VxcNY7W — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 13, 2022

مشاهدة مباراة ليفربول واياكس امستردام بث مباشر

وضمن مقالنا مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول واياكس امستردام في دوري أبطال أوروبا الان يلا شوت- بث مباشر مباراة ليفربول، يستعد نادي ليفربول، لمواجهة أياكس أمستردام الهولندي، على ملعب «أنفيلد»، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

يذكر أن ليفربول تعرض لخسارة قاسية في الجولة الأول، أمام نابولي في الجولة الأولى ( 4-1)، وعلى صعيد أياكس فقد فاز أياكس في الجولة الأولى على رينجرز في الجولة الأولى من دوري الأبطال (4-0)، لذلك يريد أن يؤكد في مباراته أمام ليفربول على أنه الاجدر في تصدر ترتيب المجموعة بفوزه على ليفربول المنهار في مبارياته الماضية كلها.

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ومباراة ليفربول أمام أياكس في دروي أبطال أوروبا، هي فرصة جديدة لكافة عناصر ليفربول وابرزهم المهاجم المصري محمد صلاح الذى يمر بظروف صعبة جداً، تظهر تراجع مستواه خاصة في مباريات فريق الأخيرة فبعد أن حصل على رغبته في الاعتراف به كواحد من أعلى اللاعبين في العالم أجراً، كان من المتوقع أن يبدأ محمد صلاح بقوة مع فريقه ليفربول، لكن ذلك لم يحدث لسبب أو لآخر مع انطلاق الموسم الجديد.

فقد يحاول صلاح بجد لإثبات حقه بالحصول على راتب مرتفع، في حين أن البداية التي حققها إيرلينج هالاند مع مانشستر سيتي، قد تضع ضغطًا إضافيًا على أكتافه، بعدما اعتاد اللاعب على رؤية نفسه في صدارة قوائم الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز، فمع بداية ليفربول الأسوأ على الإطلاق في موسم الدوري تحت قيادة كلوب، ربما يتم الآن تعديل التوقعات لهذا الموسم لتصبح وظيفة إعادة بناء، ليس معروفا بعد كيف سيكون الدولي المصري دوره فيها.

وقت التعرف على بطاقات لاعبي الريدز في #فيفا23 🔴@EASPORTSFIFA — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 13, 2022

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وفي دوري أبطال أوروبا أمام نابولي (1-4)، قدم صلاح أداء هزيلا، لدرجة أنه بدا راضيا بعض الشيء بعد تبديله في وقت مبكر من الشوط الثاني، لكنه يريد أمام أياكس مساء الثلاثاء، تغيير هذا الواقع، من خلال أداء نموذجي وعودة منتظرة لزيارة الشباك.

تسديدات صلاح العامة وتسديداته على المرمى، كلها منخفضة عن المواسم السابقة، كما أضاع فرصًا ذهبية ضد كريستال بالاس وبورنموث ونيوكاسل يونايتد وإيفرتون، ولا يمكن أن يتناقض ذلك بشكل أكبر مع بداية الموسم الماضي عندما كان صلاح غير قابل للمساس تقريبًا على يمين خط هجوم ليفربول، حيث سجل أهدافًا متشابهة تقريبًا في الموسم في سيتي واتفورد بمراوغات فردية ساحرة، لكن في الموسم الحالي تم احتواؤه بسهولة من قبل لاعبين أمثال تيريل مالاسيا ومات تارجيت وفيتالي ميكولينكو.

وفي حين أن صلاح ليس في مستواه حاليا، إلا أنه ما يزال يساهم بثلاثة أهداف وثلاثة تمريرات حاسمة في مبارياته الثماني جميع المسابقات هذا الموسم، بينما صنع أيضًا أفضل حصيلة شخصية لثماني فرص في تعادل ليفربول مع كريستال بالاس الشهر الماضي، لذلك سنخصص لكم متابعين الكرام هذه المقالة للحديث عن مباراة ليفربول واياكس في دوري ابطال اوروبا وامكانية مشاهدتها عبر موقع يلا شوت المتخصص في عرض المباريات ولمشاهدة مباراة ليفربول واياكس يلا شوت اضغط هنـــــــــا

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عودة ليالي آنفيلد الأوروبية 🙌



الريدز في مواجهة أياكس ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 🔴#ليفربول_أياكس | #WalkOn pic.twitter.com/S0kCrF4ZgV — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) September 13, 2022

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ليفربول واياكس بث مباشر

وتقام المباراة على ملعب "الأنفيلد" معقل ليفربول في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويسعى ليفربول إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الليلة بعد خسارته في لقاء الجولة الأولى أمام نابولي بنتيجة 4-1.

أما أياكس، فيخوض تلك المباراة بعد فوزه في الجولة الأولى على رينجرز الأسكتلندي برباعية نظيفة، ولمشاهدة مباراة ليفربول واياكس بث مباشر ضمن مقالنا الذي حمل عنوان مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول واياكس امستردام في دوري أبطال أوروبا الان يلا شوت- بث مباشر مباراة ليفربول، اضغط هنـــــــا

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الشوط الثاني..مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر

ويحتل أياكس المركز الأول بالمجموعة الأولى برصيد 3 نقاط وبفارق الأهداف عن نابولي الثاني بينما يحتل ليفربول المركز الثالث بدون نقاط ثم رينجرز الرابع بدون نقاط ، ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وأياكس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.

ويفتقد ليفربول خدمات العديد من اللاعبين للإصابة، أبرزهم لاعب الوسط جوردان هندرسون، والظهير الأيسر أندي روبرتسون، والمدافع إبراهيما كوناتي، ولاعب الوسط كورتيس جونز، ولمشاهدة مباراة ليفربول واياكس الشوط الثاني اضغط هنــــــــــا