البزم يوضح سبب زيارة وفد من وزارة الداخلية برام الله لغزة

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم اليوم الثلاثاء 13/9/2022، تفاصيل وسبب زيارة وفد من وزارة الداخلية برام اللـه لقطاع غزة.

وأوضح البزم في تصريح لإذاعة القدس تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الزيارة مرتبطة بإصدار جواز السفر الجديد البيومتري.

وبين أن الوفد يتضمن و كيل وزارة الداخلية في رام الله وطاقم فني يرافقه التقى بالوكيل المساعد لوزارة الداخلية - الشق المدني في غزة والطاقم الفني بالوزارة. وأشار البزم، إلى أن اللقاء ركز على الإجراءات المتبعة والنظام المعمول به خلال الفترة القادمة لإصدار جواز السفر البيومتري.

كما ناقش اللقاء- وفقاً للبزم- الاجراءات الفنية التي من شأنها التسهيل على المواطنين في الحصول على جواز السفر الجديد.





ويُعرف جواز السفر البيومتري أيضًا باسم جواز السفر الإلكتروني نظرًا لأهميته التكنولوجية، للوهلة الأولى سيبدو جواز السفر البيومتري مثل أي جواز سفر عادي آخر، لكنه يتميز بأنه يحتوي على شريحة دقيقة (رقاقة RFID) مميزة تحمل البيانات البيومترية (الحيوية)، مثل الخريطة الرقمية لوجهك أو بصمات الأصابع أو مسح القزحية (بصمة العين).

ويحتوي جواز السفر الإلكتروني أيضًا على بطاقة بلاستيكية تحمل جميع المعلومات الشخصية (الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد وغيرها) وصورة مطبوعة على البطاقة. تم إنشاء هذه الصورة عن طريق النقش بالليزر، وهي بالتالي غير قابلة للإزالة.