الاحتلال ينقل الأسير فهد صوالحي إلى عزل سجن رامون

نقلت إدارة مصلحة السجون "الإسرائيلية"، اليوم الثلاثاء، الأسير فهد صوالحي من عزل سجن نفحة إلى عزل سجن رامون.

وقالت مؤسسة مهجة القدس :" إن مصلحة السجون نقلت الأسير المجاهد فهد صوالحي؛ من عزل سجن نفحة إلى عزل سجن رامون"، محملة إدارة مصلحة السجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامته.

يذكر أن الأسير فهد عبد الله محمد صوالحي (41 عامًا) من مخيم بلاطة بمحافظة نابلس بالضفة المحتلة، واعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 14/02/2003م، وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكمًا بالسجن المؤبد سبع مرات؛ بالإضافة إلى خمسين عامًا بتهمة انتمائهم لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد في فلسطين، والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.