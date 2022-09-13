بث مباشر..مشاهدة مباراة توتنهام هوتسبير وسبورتنج لشبونة دوري أبطال أوروبا اليوم الان HD يلا شوت، يعود دوري أبطال أوروبا مساء اليوم الثلاثاء، وفي أسبوعه الثاني، بسلسلة من المباريات أبرزها مباراة برشلونة وبايرن ميونخ الإسباني وكذلك توتنهام هوتسبير و سبورتنج لشبونة البرتغالي ، وعين الجميع في كلا المبارتين عن تحقيق الفوز والانتصار في المباراة وضمان الثلاث نقاط للبقاء في منافسات الدوري، لذلك وحرصاً من فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" وضعنا لكم هذه المقالة للحديث عن مباراة توتنهام هوتسبير و سبورتنج لشبونة، والتي ستقام مساء اليوم الثلاثاء عند الساعة الثامنة إلا ربع بتوقيت العاصمة السعودية مكة المكرمة، والسابعة إلإ ربع بتوقيت القاهرة، لذلك سنرفق لكم أيضا أبرز التصريحات المتعلقة في مباراة توتنهام هوتسبير و سبورتنج لشبونة وكذلك روابط البث المباشر المتوفرة لمشاهدة المباراة مباراة توتنهام هوتسبير و سبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا.

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يحل فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً على نظيره نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، مساء اليوم، الثلاثاء، فى إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر سبورتنج لشبونة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط متفوقا بفارق الأهداف فقط عن توتنهام صاحب نفس الرصيد، فيما يتذيل أولمبيك مارسيليا واينتراخت فرانكفورت الالمانى الترتيب بلا رصيد من النقاط.

ويسعى فريق سبورتنج لشبونة لاستغلال عاملى الأرض والجمهور للفوز بنقاط المباراة الثلاث وتصدر ترتيب المجموعة الرابعة مبكرا لخطف إحدى بطاقتى التأهل إلى دور الـ 16 من المسابقة الأوروبية.

ويحتضن ملعب "خوسيه الفالادي"، معقل فريق سبورتنج لشبونة، مواجهة الفريق البرتغالي ضد توتنهام هوتسبير، فى السابعة إلا الربع مساء اليوم، الثلاثاء، بتوقيت القاهرة.

فيما سيحاول توتنهام هوتسبير تحقيق الفوز على الفريق البرتغالي في ملعبه لخطف نقاط المباراة وحسم صراع الصدارة مبكراً لزعامة المجموعة الرابعة وضمان التأهل لثمن النهائي.

جدول مباريات الجولة الثانية ضمن دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا ليوم الثلاثاء#دوري_أبطال_أوروبا#UCL #ChampionsLeague pic.twitter.com/ff2VxcNY7W — beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 13, 2022

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طالب أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير لاعبيه بضرورة تقبل سياسة التناوب هذا الموسم، وحتى سون هيونغ-مين هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي لن يلعب كل مباراة.

وسجل سون 23 هدفا في الدوري في الموسم الماضي ليتقاسم جائزة الهداف مع محمد صلاح مهاجم ليفربول، لكنه لم يهز الشباك حتى الآن هذا الموسم، ويتنافس مع هاري كين وريتشارليسون وديان كولوسيفسكي لحجز المراكز الهجومية بتشكيلة كونتي.

وقال المدرب الإيطالي سابقا إنه من "الجنون" استبعاد سون من التشكيلة، لكنه عدل موقفه يوم الاثنين موضحا: اعتقد أنه عند محاولة بناء شيء مهم يجب تغيير العادات القديمة.

وأضاف قبل مواجهة سبورتنغ لشبونة بدوري أبطال أوروبا: بخلاف ذلك ستريد التوازن وها يعني عدم وجود طموح، لهذه الأسباب يجب أن يتقبل اللاعبون التناوب، خاصة في الهجوم، لدينا أربعة لاعبين.

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وتابع: العادة القديمة هي اعتياد اللاعبين على خوض كل مباراة، لدي مسؤوليات كبيرة من أجل الفوز، يجب أن تسعد اللاعبين لكن الفرق الكبيرة لديها تشكيلات كبيرة وعميقة.

وبعد ست جولات يحتل توتنهام المركز الثالث بالدوري الممتاز بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي حامل اللقب ونقطة واحدة عن المتصدر أرسنال.

واستهل فريق كونتي مشواره بدوري الأبطال بفوز 2-صفر على أولمبيك مرسيليا الأسبوع الماضي، ولمشاهدة مباراة توتنهام هوتسبير و سبورتنج لشبونة بث مباشر من خلال الرابط التالي هنــــــــــــا

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ويدخل فريق سبورتينج لشبونة مواجهة اليوم، محتلا صدارة المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا، برصيد ثلاث نقاط، وذلك بعد جولة واحدة حقق الفريق خلالها انتصارا كاسحا على نظيره إينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف دون رد، بعدما أحرز اللاعب ماركوس إدواردز أول الأهداف في الدقيقة 65، بينما سجل الهدف الثاني ترينكاو في الدقيقة 67، ثم أعقبه اللاعب نونو سانتوس بالهدف الثالث في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

بينما يحتل فريق توتنهام هوتسبير وصافة المجموعة الرابعة، برصيد ثلاث، وذلك بعد مباراة واحدة، انتصر خلالها الفريق على نظيره مارسيليا بهدفين دون رد، حيث سجل هدفى الفريق اللاعب ريتشار ليسون في الدقيقتين الـ 76 و الـ 81 من عمر المباراة، مشاهدة مباراة توتنهام هوتسبير و سبورتنج لشبونة اليوم مباشر الأن بث مباشر كورة لايف من خلال الرابط التالي هنـــــــــــــــا

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وضمن مقالنا بث مباشر..مشاهدة مباراة توتنهام هوتسبير وسبورتنج لشبونة اليوم الان HD يلا شوت- بث مباشر مباراة توتنهام هوتسبير و سبورتنج لشبونة، نلفت عنايتكم أن مباراة توتنهام هوتسبير وسبورتنج لشبونة ستُنقل المباراة بشكل حصري ومباشر عبر شاشة قناة beIN Sports Premium 1HD لنقل وقائع ومجريات اللقاء بشكل حصري ومباشر، وسيتولى رؤوف خليف المعلق الرياضي المباراة المنتظرة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

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وضمن مقالنا بث مباشر..مشاهدة مباراة توتنهام هوتسبير وسبورتنج لشبونة اليوم الان HD يلا شوت- بث مباشر مباراة توتنهام هوتسبير و سبورتنج لشبونة ، سنرفق لكم الان تشكيل مباراة توتنهام المتوقع أمام سبورتينج لشبونة في دوري أبطال أوروبا، بعد ان ارفقنا لكم في الأعلى أبرز التصريحات عن المباراة وكذلك التفاصيل الأساسية عن مباراة توتنهام هوتسبير و سبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا 2022، والتى ستقام عند الساعة 7:45 مساءاً بتوقيت العاصمة السعودية مكرمة المكرمة، فقد أستقر أنطونيو كونتي، مدرب توتنهام على تشكيل فريقه هذا اللقاء وجاء كما يلي: في حراسة المرمى: لوريس، أما خط الدفاع: سانشيز، داير، دافيز، إميروسن، سيسنيون، وخط الوسط: ندومبيلي، وينكس، ديلي آلي، فيما خطى في خط الهجوم: سون، هاري كين، ولمشاهدة المباراة توتنهام هوتسبير و سبورتنج لشبونة اضغط هنــــــــــــا

We name an unchanged starting line-up for our second match in the UEFA Youth League at Stadium Aurelio Pereira in Alcochete.#UYL pic.twitter.com/nCI3nBF8QN — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 13, 2022

بث مباراة توتنهام هوتسبير و سبورتنج لشبونة اليوم

وفي مقالنا بث مباشر..مشاهدة مباراة توتنهام هوتسبير وسبورتنج لشبونة اليوم الان HD يلا شوت- بث مباشر مباراة توتنهام هوتسبير و سبورتنج لشبونة، أيضا نوضح لكم أن ترتيب المجموعة الرابعة قبل مواجهة لشبونة وتوتنهام، على النحو التالي :" 1- سبورتنج لشبونه 3 نقاط، 2- توتنهام 3 نقاط

3- مارسيليا 0 نقطة، 4- اينتراخت فرانكفورت 0 نقطة"، وشبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ولمشاهدة مباراة توتنهام هوتسبير و سبورتنج لشبونة اليوم في دوري أبطال أوروبا اضــــغط هنــــــــــــا

A disappointing outing for our youngsters in the UEFA Youth League.



Ribeiro doubled Sporting’s lead on 58 minutes and we struggled to threaten at the other end.#SPOTOT // 2-0 pic.twitter.com/7r9nxW7dSW — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 13, 2022

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ويعتبر موقع يلا شوت من المواقع الأكثر بحثاً من قبل عشاق كرة القدم لمشاهدة المباريات، لذلك وضمن مقالنا بث مباشر..مشاهدة مباراة توتنهام هوتسبير وسبورتنج لشبونة اليوم الان HD يلا شوت- بث مباشر مباراة توتنهام هوتسبير و سبورتنج لشبونة، سنرفق لكم رابط موقع يلا شوت لمشاهدة مباراة توتنهام هوتسبير و سبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا 2022، فضلاً عن الموقع سيعرض أيضا اليوم مباراة برشلونة وبايرن ميونخ التى لها اهتمام كبير وعريض من قبل جمهور الكرة في بقاع الأرض، كون المباراة تحظى باهمية كبيرة، لذلك سنرفق لكم رابط مشاهدة مباراة توتنهام هوتسبير و سبورتنج لشبونة يلا شوت عبر الرابط التالي هنــــــــــــــا