ضجة كبيرة تضرب منتخب إنجلترا قبل كأس العالم.. والسبب قميص، يقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال قضية الضجة التي أصابت منتخب انجلترا مؤخراً، ويبحث الكثير من المتابعين عن تفاصيل هذه الأحداث والضجة التي أصابت الفريق بفعل نشر صورة مصورة لقميصي منتخب انجلترا الأبيض والأحمر في كأس العالم 2022، وظهر الأول بشكل لم يعجب الجماهير، ما زاد من حالة الغضب، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك جوجل، قررنا في وكالة "فلسطين اليوم" كتابة مقالة مهمة عن الموضوع بعنوان: ضجة كبيرة تضرب منتخب إنجلترا قبل كأس العالم.. والسبب قميص، ومعرفة كامل التفاصيل تابع المقال للنهاية. "

ضجة كبيرة تضرب منتخب إنجلترا قبل كأس العالم

شهدت الساعات القليلة الماضية حالة كبيرة من الغضب بين جماهير منتخب إنجلترا، قبل قرابة شهرين من انطلاقة كأس العالم 2022.

ويُشار إلى أنه يلعب منتخب إنجلترا في المجموعة الثانية ببطولة كأس العالم 2022 التي ستُقام نهاية العام الحالي في قطر، وذلك بجوار منتخبات إيران وأمريكا وويلز.





سبب الضجة

وانتشرت صور مسربة لقميصي منتخب إنجلترا الأبيض الأساسي والأحمر البديل في كأس العالم 2022، حيث ظهر الأول بتصميم لم يرق للجماهير التي انتقدته بشدة.

ويُشار إلى أن القميص الأبيض ظهر شبيهاً بقميص منتخب إنجلترا في النصف الثاني من التسعينيات، وتحديداً قميص كأس أمم أوروبا 1996، بينما القميص البديل كان نسخة من قميص مهد كرة القدم الأحمر في كأس أمم أوروبا 1992.

وجاءت تعليقات الجمهور رافضة للقميص الأساسي، حيث طالب البعض بارتداء القميص البديل الأحمر بدلاً من الأبيض.





وكتب أحد المتابعين عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يجب أن تلعب إنجلترا بالقميص الاحتياطي لأن الأساسي مروع"، فيما أضاف آخر: "القميص الأبيض صادم، يبدو كأنه قميص تدريبات".



وفي الإطار نفسه، كتب مشجع إنجليزي: "ياقة القميص مروعة، تصميم فقير للغاية ولا يصلح"، بينما علق آخر: "القميص البديل يبدو أنيقا"ً، وأسهب آخر: "القميص الأساسي يبدو مروعاً للغاية".





وتلعب إنجلترا آخر مباراتين لها قبل كأس العالم ضد إيطاليا وألمانيا في دوري أمم أوروبا، يومي 23 و26 من الشهر الجاري، ثم تبدأ حملتها في المونديال 21 نوفمبر/تشرين الثاني، ثم أمريكا في 25 من نفس الشهر، وأخيراً ويلز يوم