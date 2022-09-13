الشؤون القانونية بالتشريعي يوضح حقيقة تجديد عقد الزواج كل 3 شهور في غزة !

قال المدير العام للشؤون القانونية في المجلس التشريعي أمجد الأغا اليوم الثلاثاء 13/9/2022 ان المجلس التشريعي تلقى مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد من خلال القضاء الشرعي، ويتناول القانون كل المسائل بثوب تشريعي جديد ومستحدث لاستدراك بعض القصور في القانون القديم.

وبين الآغا خلال تصريحات لصوت الأقصى أن القانون لا زال قيد الدراسة والبحث مع اللجان المتخصصة وستُعقد لقاءات مع مختلف المؤسسات، مؤكداً أنه لا صحة لما يشاع عن مسألة تجديد عقد الزواج، وإنما إذا لم يوثق عقد الزواج خلال ٣ أشهر من إبرامه سيكون به عقوبة جزائية للعاقد والزوجين والشهود.

وأوضح أن هناك تحريفاً لبعض نصوص القانون المتعلقة بالزواج من ثانية، فالقاضي له الحق في التحقق من عدة أمور قبل العقد بثانية منها إفهام المخطوبة أن خاطبها متزوج بأُخرى ، وإذا وجدت المحكمة عدم قدرة الشخص على فتح بيت للزوجة الثانية فتقوم بتبليغ زوجته الأولى أو الزوجات بعقد الزواج بعد إجرائه بعلم الأصول.