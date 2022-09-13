نادي الأسير : "600" أسير مريض في سجون الاحتلال بينهم "23" أسيرا مصابون بالسرطان

أصدر نادي الأسير اليوم الثلاثاء 13/9/2022 ، تحديثاً لأهم المعطيات عن الأسرى في سجون الاحتلال حتّى نهاية شهر آب 2022 ، موضحاً أن "4650" أسير/ة يقبعون في (23) سجن ومركز توقيف وتحقيق.

وبين النادي أن (32) أسيرة يقبعن غالبيتهنّ في سجن "الدامون" ، و (180) طفلاً وقاصراً، موزعين على سجون (عوفر، ومجدو، والدامون) ن في حين بلغ عدد المعتقلين الإداريين (743) معتقًلا إداريًا.

وفيما يلي باقي التحديثات :

-الأسرى المرضى نحو (600) أسير يعانون من أمراض بدرجات مختلفة وهم بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة، منهم (23) أسيرًا مصابون بالسرطان، وبأورام بدرجات متفاوتة.

-الأسرى القدامى المعتقلون قبل توقيع اتفاقية أوسلو، عددهم (25) أسيراً، أقدمهم الأسيران كريم يونس، وماهر يونس المعتقلان بشكلٍ متواصل منذ عام 1983، وبالإضافة إلى ذلك فإنّ هناك عدداً من الأسرى المحررين في صفقة (وفاء الأحرار) الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم وهم من قدامى الأسرى، أبرزهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة.

-عدد الأسرى الذين صدرت بحقّهم أحكام بالسّجن المؤبد (551) أسيراً، وأعلى حكم أسير من بينهم الأسير عبد الله البرغوثي ومدته (67) مؤبداً

-شهداء الحركة الأسيرة: بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة (231) شهيداً، وذلك منذ عام 1967، بالإضافة إلى مئات من الأسرى اُستشهدوا بعد تحررهم متأثرين بأمراض ورثوها عن السجون.

-الأسرى الشهداء المحتجزة جثامينهم: (9) أسرى شهداء وهم: أنيس دولة الذي اُستشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات منذ عام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح وثلاثتهم اُستشهدوا خلال عام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر خلال العام 2020، والأسير سامي العمور الذي اُستشهد عام 2021، والأسير داود الزبيدي الذي اُستشهد العام الجاري 2022.