جيش الاحتلال يكشف: استخدمنا الطائرات المسيرة في الضفة مؤخراً

كشف جيش الاحتلال، مساء اليوم الإثنين، النقاب عن استخدامه للطائرات المسيرة بدون طيار في سلسلة من النشاطات العسكرية نفذها مؤخراً في مدن الضفة المحتلة.

وبحسب القناة 12 العبرية وفي نشر أول، قالت :" إن الجيش الإسرائيلي بدأ في تشغيل طائرات مسيرة مسلحة في الضفة الغربية، ففي سلسلة النشاطات العسكرية التي جرت مؤخرًا في نابلس وجنين".

وبينت القناة العبرية، أن الطائرات بدون طيار "المسيرة" كانت محملة بالصواريخ، إلا أنها لم تشن هجمات بعد، ولكن إذا ظهرت حاجة عملياتية لتفعيلها سيتم ذلك.

وكانت وسائل إعلام "إسرائيلية"، نشرت مؤخراً أن قادة الجيش في الضفة الغربية عمليا قاموا بالتدرب على تشغيل الطائرات المسيرة وسيقومون بتفعيلها في حال تنفيذ الاعتقالات التي تبدو صعبة على الجيش، حيث سيتم قصف المواقع بواسطة الطائرات المسيرة".

يشار إلى أن مدن الضفة المحتلة تشهد حالة من المقاومة المتصاعدة، يقع جلها في مدينتى جنين ونابلس، موطن التشكيلات العسكرية الباسلة التى تقاوم الاحتلال على مدار الوقت التابعة لكتائب جنين ونابلس وطوباس التابعة للجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين سرايا القدس.