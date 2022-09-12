مولر مازحا: ماني يطالبني بعدم تمرير الكرة بالخطأ إلى ليفاندوفسكي

تحدث توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، عن مواجهة برشلونة، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وقال مولر، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "نريد الفوز في الصراعات الثنائية، والقتال بجد لاستعادة الكرة عندما نخسرها. ستكون مباراة مفتوحة. أعتقد أن مباراة الغد ستكون جيدة للمحايدين".



وأضاف: "ندرك بالطبع أن برشلونة بدأ موسمه بشكل رائع. لكن هذا يجعل المباراة أكثر جاذبية. سنعمل بقوة للفوز. إن الحصول على ست نقاط سيكون خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح نحو الوصول إلى الجولة التالية".



وتابع: "لدي علاقة جيدة مع ليفاندوفسكي، خاصة على أرض الملعب. بصرف النظر عن الجولف، لم نتحدث كثيرًا. لقد تواصلنا عبر الواتساب بعد انتقاله".



وواصل: "تطور تواصلنا مع ليفاندوفسكي في الملعب على مر السنين، لكن الآن لدينا الكثير من اللاعبين المرنين في الهجوم وليس لدينا هذا المهاجم الصريح. إن المنافسين لا يعرفون من هو قلب الهجوم، لكن علينا أن نجعل هذه الطريقة فعالة".



واختتم: "ساديو ماني يقول لي مازحا خلال الأيام العشرة الماضية أن أكون حريصًا على عدم تمرير الكرة عن طريق الخطأ إلى ليفا. علينا أن نلعب مباراتنا غدًا وألا نركز كثيرًا على روبرت".