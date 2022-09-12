تشكيل مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2022- تشكيلة برشلونة وبايرن ميونخ المتوقعة 2022، عقب سلسلة الانتصارات التي يحققها فريق برشلونة في الدوري الاسباني وما حققه في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا يسعى فريق برشلونة لتتويج هذا الفوز والعمل الجماعي والبرتوكول الجديد لطريقة لعب برشلونة بالفوز ورد الاعتبار أمام العملاق الألماني بايرن ميونخ في اللقاء الذى سيجمع الفريقين في الجولة الثانية من عمر البطولة مساء اليوم الثلاثاء 13/9/2022، لذلك وضعنا لكم في فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن مباراة برشلونة وبايرن ميونخ والتشكيل المتوقع لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2022، خاصة وأن المباراة أصبحت في دائرة الاهتمام والأكثر متابعة من قبل الجمهور العربي والعاشق لدوري أبطال أوروبا وكذلك جمهور برشلونة العريض الذي يجوب كافة بقاع الأرض، والذى دائما يتساءل عن المباراة وتفاصيلها وعلى مدار الوقت عبر محركات البحث قوقل وغيرها من المحركات الأخرى التي تجرى عبرها عمليات بحث عن تشكيل مباراة برشلونة وبايرن ميونخ.

تشكيلة برشلونة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2022

يلتقي فريق برشلونة أمام نظيره بايرن ميونخ، الثلاثاء، في القمة المرتقبة من منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023 على ميدان ملعب (أليانز أرينا).

وستنطلق أحداث مباراة القمة بين برشلونة وبايرن ميونخ، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

كما وستكون عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر (القاهرة)، بينما بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة الثامنة مساءً، ولكن بتوقيت دولة سلطنة عمان والإمارات عند الساعة الحادية عشرة مساءً.

👋 تحية من ميونخ 🇩🇪 pic.twitter.com/EW8ZJ5tGf2 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 12, 2022

تشكيلة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

وضمن مقالنا الذي حمل عنوانا تشكيل مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2022- تشكيلة برشلونة وبايرن ميونخ المتوقعة 2022، لا يزال بايرن ميونخ يشكل عقدة بالنسبة لبرشلونة في البطولات الأوروبية منذ موسمين، لكن الأمور تغيرت هذا الموسم خاصة بعد الانطلاقة الجيدة للبرسا هذا الموسم مع وجود روبرت ليفاندوفسكي في صفوفه هذه المرة، وكلها عوامل تدفع الفريق الإسباني لعدم الشعور بالقدر ذاته من الرهبة قبيل لقاء الفريقين غدا الثلاثاء بملعب أليانز أرينا.



وستكون هذه المواجهة في الجولة الثانية من دور المجموعات ذات أهمية كبيرة بعد فوزهما في الجولة الافتتاحية، وإذا حقق أحدهما الفوز الثاني على التوالي فسيكون قد قطع مسافة كبيرة نحو ضمان التأهل إلى ثمن النهائي.



والتقى بايرن وبرشلونة وجها لوجه الموسم الماضي في دور المجموعات، وحسم العملاق البافاري مواجهتي الذهاب والإياب لصالحه بنفس النتيجة 3-0 سوءا في أليانز أو كامب نو، ليودع تشافي هرنانديز ولاعبوه البطولة مبكرا للغاية.

تشكيلة برشلونة المتوقعة لمباراة بايرن ميونخ في دوري أبطال



وفي مقالنا تشكيل مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2022- تشكيلة برشلونة وبايرن ميونخ المتوقعة 2022، لكن الذكرى الأكثر إيلاما كانت في ربع نهائي نسخة 2020/2021 حين أقيم هذا الدور من مباراة واحدة فقط بسبب الجائحة وكانت الهزيمة 2-8 قاسية بشدة على البلوجرانا وتركت جرحا غائرا في معنويات الفريق الكتالوني.



وفي المواجهات الـ3 الأخيرة، حقق البايرن 3 انتصارات أحرز خلالها 14 هدفا إجمالا. في المقابل وصل البرسا لشباك الفريق الألماني في مناسبتين فقط خلال تلك الليلة المريرة في لشبونة. ورغم أن ميزان الأهداف لا يميل لمصلحتهم، لكن أبناء تشافي ربما يعادلون الكفة بعض الشيء غدا في أليانز.



وكان ليفاندوفسكي على وجه الخصوص هو أكثر من صفع البرسا حين كان يرتدي قميص الفريق الألماني، لكن الأمور مختلفة الآن بعد أن أمن برشلونة جانب اللاعب البولندي بإلباسه قميصه والذي سجل به ليفا 9 أهداف في 6 مباريات منذ بداية الموسم الجاري.



وتحول البولندي ليفاندوفسكي إلى سلاح فتاك يشهره في وجه العملاق الألماني على أمل خطف انتصار يثبت قبل كل شيء أن تشافي ورجاله استعادوا ذكريات الماضي المجيدة.





تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام البايرن

ونوضح لكم في مقالنا تشكيل مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2022- تشكيلة برشلونة وبايرن ميونخ المتوقعة 2022، فمن المتوقع أن يدخل المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز في المواجهة القوية أمام منافسه صاحب الأرض بايرن ميونخ بتشكيلة أساسية، كما يلي:

" حراسة المرمى: مارك تير شتيغن، أما دفاع البرسا: جول كوندي (جيرارد بيكيه)، أندرياس كريستنسن، رونالد أراخو، ماركوس ألونسو (سيرجى روبيرتو)، وخط الوسط: جافي (فرانك كيسي)، بيدري (فرينكي دي يونج)، سيرجيو بوسكيتس، ومركز الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، عثمان ديمبيلي، رافينيا دياز (أنسو فاتي).

🔵🔴 قائمة لاعبي الفريق لمباراة الثلاثاء 🙌



⏳ بايرن ميونخ 🆚 برشلونة ⌛



#BayernBarça! pic.twitter.com/3b5MMeGes6 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) September 11, 2022

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بايرن ميونخ

واستبعد تشافي من تشكيل لقاء الفريق الأندلسي كل من جول كونديه وإريك جارسيا وبيدري وليفاندوفسكي وديمبيلي كي يكونوا في أفضل حالة بملعب أليانز لمواجهة البايرن الذي لا يقدم المستوى المعهود منه وسقط في فخ التعادل 3 مرات في البوندسليجا ما تسبب في خسارته لصدارة الدوري لصالح يونيون برلين.



وعلى الرغم من التعثر المحلي، بالتعادل مع يونيون وشتوتجارت، أثبت أحقيته بالفوز 0-2 على إنتر ميلان في دوري الأبطال.



لكن تفاوت المستوى والنتائج بين الانتصار الأوروبي والتعادلات المحلية تكشف عن وجهي البايرن اللذين أظهرهما منذ بداية الموسم. والوجه الآخر هو الفارق الشاسع بين أول 3 جولات وآخر 3 جولات.

تشكيلة برشلونة امام بايرن ميونخ الرسمية

تشكيل مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2022- تشكيلة برشلونة وبايرن ميونخ المتوقعة 2022، ومن المؤكد أن تشكيلة برشلونة ضد بايرن ميونخ سيتصدرها النجم البافاري السابق والكتالوني الحالي روبرت ليفاندوفسكي، الذي سرعان ما أصبح هداف الفريق الأول مع وصوله، ومن المتوقع أن تفعل التشكيلة ذلك بعد ذلك.

تشكيلة برشلونة أمام بايرن ميونخ: 4-3-3 :" مارك أندريه تير شتيغن/ جوردي ألبا - أندرياس كريستنسين - رونالد أراوخو - جول كوندي/ بيدري - فرانك كيسييه - فرينكي دي يونغ/ أنسو فاتي - روبرت ليفاندوفسكي - عثمان ديمبيلي".

تشكيل برشلونة المتوقع ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مواجهة بايرن ميونخ ضد برشلونة على ملعب أليانز أرينا يوم الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر 2022 في الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، الساعىة 22:00 بتوقيت السعودية، القناة الناقلة للمباراة هي beIN Sports 1 HD Premium.

ويغيب عن بايرن ميونخ لاعبين اثنين هما الجناح الجناح كينغسلي كومان والمدافع بونا سار، بسبب الإصابة

تشكيل بايرن ميونخ أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل بايرن ميونخ أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا وفق ما نقلته وسائل الإعلام الالمانية سيدخل المدرب الألماني الشاب يوليان ناغلسمان بتشكيلة أساسية متوقعة، أمام الفريق الزائر برشلونة الإسباني، كما يلي: حراسة المرمى: مانويل نوير، دفاع البافاري: ماتايس دي لخت، ألفونسو دافيز، دايوت أوباميكانو، بنجامين بافارد (نصير مزراوى)، خط الوسط: جوشوا كيميش، ليون غوريتسكا، مارسيل سابيتزر (جمال موسيالا)، ماتيس تيل، مركز الهجوم: ساديو ماني (سيرج غنابري)، توماس مولر.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري ابطال أوروبا

تشيكل مباراة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2022- تشكيلة برشلونة وبايرن ميونخ المتوقعة 2022، ومن المقرّر أن تبث مباراة برشلونة وبايرن ميونخ، في منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023، عبر شبكة قنوات (beIN SPORTS) الرياضية القطرية، الناقل الحصري لمنافسات البطولة القارية لهذا الموسم في الوطن العربي وشمال أفريقيا.