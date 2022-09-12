الاحتلال ينقل الأسير مشير الشحاتيت إلى المستشفى اثر تدهور حالته الصحية

نقلت إدارة سجن عوفر "الإسرائيلي"، مساء اليوم الإثنين 12/9/2022م، الأسير مشير الشحاتيت (35 عامًا) من الخليل إلى المستشفى؛ اثر تدهور حالته الصحية.

وبحسب مؤسسة مهجة القدس، فأن إدارة سجن عوفر نقلت الأسير مشير الشحاتيت من السجن إلى مستشفى شعاري تصيدق في الداخل المحتل لتدهور حالته الصحية بعد إجرائه عملية جراحية.

وبينت المهجة في تصريح صحفي، أن إدارة السجن ترفض إبلاغ الأسرى بأي تفاصيل عن حالة الأسير الصحية.

والأسير الشحاتيت المعتقل إداريًا منذ شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020، بدأ يُعاني من تدهور تدريجي في وضعه الصحيّ، منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي.

يذكر أن المعتقل الشحاتيت متزوج وأب لثلاثة أطفال ومعتقل سابق، تعرض للاعتقال سبع مرات سابقًا جلّها رهن الاعتقال الإداريّ، وبلغت مجموع سنوات اعتقاله أكثر من عشر سنوات، وقد أصدر الاحتلال خلال اعتقاله الحالي، خمسة أوامر اعتقال إداريّ بحقّه، بلغ مجموعها 22 شهرًا بشكل متواصل.