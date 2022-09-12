وفد من وزارة الداخلية برام الله يصل غزة لإجراء ترتيبات إصدار جواز السفر "البيومتري"

وصل وفد من وزارة الداخلية، مساء اليوم الإثنين، إلى قطاع غزة لإتمام الإجراءات والترتيبات اللازمة لإصدار جواز السفر الفلسطيني "البيومتري"، لأبناء شعبنا في القطاع.

وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام في وزارة الداخلية، ناصر أبو فخيدة، إن الهدف من وصول الوفد برئاسة وكيل الوزارة، يوسف حرب، إلى غزة هو الترتيب لإصدار جواز السفر "البيومتري"، لأبناء شعبنا في غزة وعمل الترتيبات اللازمة لهذا الجواز.

وأوضح أن الوفد مختص بإصدار الجواز البيومتري، وهو الذي عمل على الترتيبات اللازمة في المحافظات الشمالية لإصدار جواز "البيومتري".

وكان وكيل وزارة الداخلية، يوسف حرب، قال: إن جواز السفر الفلسطيني "البيومتري" سيسهل على أبناء شعبنا المرور عبر المعابر المختلفة، مؤكداً أنه آمن وغير قابل للتزوير، ويؤهل صاحبه للتنقل بشكل أسهل حول العالم، ويندرج في إطار معايير منظمة الطيران المدني الدولي، ويحمل مجموعة من البيانات التي يمكن قراءتها عالميا ضمن نظام ومواصفات منظمة الطيران المدني الدولي التي وضعت للاستخدام في المطارات العالمية وتلتزم بها معظم دول العالم لتسهيل عملية المرور والعبور.

وتتم قراءة الجواز من خلال الأجهزة الإلكترونية دون الحاجة للمرور عبر غرف ختم الجوازات التقليدية، فهو يتضمن شريحة إلكترونية ذكية تتضمن كافة بيانات صاحب الوثيقة، ويكون مقروءاً إلكترونياً عبر المطارات والمعابر الدولية، ما سيسهم في تقليل وقت الانتظار وتسهيل حركة المسافرين في المطارات.

يشار إلى أن الوفد وصل غزة، قادماً من رام الله عبر معبر بيت حانون "إيريز" شمال القطاع.