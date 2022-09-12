أجهزة السلطة تمنع عائلة الصحفي محمد عتيق من زيارته في سجن أريحا

تواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية اعتقال الصحفي محمد عتيق في سجن أريحا لليوم التاسع على التوالي.

وقال الشيخ علي عتيق إن أجهزة السلطة لا تزال تمنعهم من زيارة محمد بحجة استمرار التحقيق معه.

وأشار إلى أن نجله يتعرض لابتزاز من المحققين في سجن أريحا، وأن السلطة لا تُعطي أي أهمية لمطالب الأهل ولا تنظر إليهم.

وعبر عتيق عن قلقه على وضع ابنه محمد بعد تمديد السلطة اعتقاله للمرة الثالثة، في سجن أريحا.

وأوضح الشيخ علي أن محمد اعتقل دون أي مبرر أو تهمة من داخل منزله في برقين جنوب غرب جنين، مؤكداً أن السلطة تحاول تلفيق التهم له.

ومددت محكمة السلطة في أريحا يوم أمس، وللمرة الثالثة على التوالي اعتقال الصحفي محمد عتيق لمدة 10 أيام.

وانتخب الشيخ عتيق رئيسا لبلدية برقين عام 2005 ممثلا لقائمة الإصلاح والتغيير، وعمل لسنوات في هذا الموقع.