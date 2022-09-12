"أبو مجاهد": اندحار العدو الصهيوني عن غزة ساهم في تصاعد وتنامي قوة المقاومة

أكد مدير المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين" محمد البريم" أبو مجاهد"، صباح اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022، أن اندحار العدو الصهيوني عن قطاع غزة ساهم في تصاعد وتنامي قوة المقاومة الفلسطينية، وأثبتت أن الاحتلال لا يفهم إلاّ لغة الدم والقوة والحديد والنار والمواجهة الشاملة دون هوادة.

وقال البريم في تصريح صحفي في الذكرى السنوية "ال 17" لاندحار العدو وهروبه المذل من قطاع غزة: "بالرغم من الهجمة الصهيونية الاحتلالية المتصاعدة بحق شعبنا ومقدساتنا إلا أن هناك تنامي واضح في المقاومة الفلسطينية في الضفة والقدس وإقبال من الشباب الفلسطيني على التضحية والمقاومة من أجل دحر المحتلين الصهاينة عن كل أرضنا المحتلة".

وأشار إلى أن محاولات العدو تركيع الشعب الفلسطيني عبر القتل والاعتقالات والحصار والاستيطان والتهويد لن يكون مصيرها سوى الفشل الذريع، مضيفاً: "سيبقى شعبنا ثائراً مقاوماً متمسكاً بثوابته حتى دحر الغاصبين المجرمين عن كل فلسطين من نهرها إلى بحرها".

وشدد على أن أي محاولات لفرض معادلات جديدة على شعبنا قد انتهت للأبد، متابعاً: "آن الأوان للاحتلال أن يعي درس اندحاره من قطاع غزة ذليلاً مهزوماً".

وختم تصريحه بالقول: "ستبقى ذكرى اندحار العدو الصهيوني وهروبه المهين عن قطاع غزة بفعل ضربات المقاومة وعملياتها الموجعة خالدة في وجدان شعبنا وأمتنا ودافعا وملهما لتحقيق المزيد من الانتصارات على هذا الكيان الفاشي حتى زواله".