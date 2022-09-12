بالفيديو سرايا القدس بكتيبة جنين تخوض اشتباكات عنيفة مع العدو وتستهدفهم بشكل مباشر

أعلنت كتيبة جنين في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الاثنين 12/9/2022، استهدافها قوات وآليات الاحتلال "الإسرائيلي" في محيط مخيم جنين بالضفة المحتلة.

وأوضحت كتيبة جنين الإعلام الحربي، أن مجاهديها استهدفوا بصليات من الرصاص قوات وآليات الاحتلال في محيط المخيم.

كما تمكن المجاهدون من استهداف قوات وآليات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص في محيط دوار السينما، وفي شارع الناصرة، بعدد من العبوات المتفجرة وصليات كثيف من الرصاص بشكل مباشر.

وأكدت الكتيبة، أن مجاهديها تصدوا واشتبكوا مع قوات العدو بصليات من الرصاص والعبوات الناسفة.