بالأسماء : اعتقالات في الضفة تطال عدداً من الشبان بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الاثنين 12/9/2022 ، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين .
وعرف من بين المعتقلين ما يلي :
١. المحرر سليمان أبو غوش- مخيم قلنديا شمال القدس
٢. نور عزات- مخيم قلنديا
٣. المحرر الصحفي ياسين أبو لفح- نابلس
٤. عبد الرازق بداونة- مخيم عايدة شمال بيت لحم
٥. أسيد أبو شعيرة- مخيم عايدة
٦. أحمد طقاطقة- بيت لحم
٧. محمد عليان- مخيم الجلزون شمال رام الله
٨. رزق حج علي- جماعين جنوب نابلس
٩. الجريح محمد محمود أبو بكر- يعبد جنوب جنين
١٠. المحرر مجد زاهي السعدي- جنين
١١. عمر الحيزي- مخيم الأمعري برام الله
١٢. محمد الرجبي- الخليل
١٣. بهاء غيث- الخليل
١٤. ريان الرجبي- الخليل
١٥. أحمد الرجبي- الخليل