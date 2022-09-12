بالأسماء : اعتقالات في الضفة تطال عدداً من الشبان بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلية" فجر اليوم الاثنين 12/9/2022 ، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين .

وعرف من بين المعتقلين ما يلي :

١. المحرر سليمان أبو غوش- مخيم قلنديا شمال القدس

٢. نور عزات- مخيم قلنديا

٣. المحرر الصحفي ياسين أبو لفح- نابلس

٤. عبد الرازق بداونة- مخيم عايدة شمال بيت لحم

٥. أسيد أبو شعيرة- مخيم عايدة

٦. أحمد طقاطقة- بيت لحم

٧. محمد عليان- مخيم الجلزون شمال رام الله

٨. رزق حج علي- جماعين جنوب نابلس

٩. الجريح محمد محمود أبو بكر- يعبد جنوب جنين

١٠. المحرر مجد زاهي السعدي- جنين

١١. عمر الحيزي- مخيم الأمعري برام الله

١٢. محمد الرجبي- الخليل

١٣. بهاء غيث- الخليل

١٤. ريان الرجبي- الخليل

١٥. أحمد الرجبي- الخليل