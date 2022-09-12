بالفيديو على وقع اشتباكات مُسلحة..3 إصابات خلال اقتحام جنين واعتقال الأسير المحرر مجد السعدي

أُصيب ثلاثة مواطنين خلال اقتحام قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2022، مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت أسيراً محرراً، وهو ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين مقاومين والاحتلال.

وذكرت مصادر محلية، في المنطقة، أن عشرات الجيبات العسكرية ترافقها جرافة، اقتحمت فجر اليوم مدينة جنين، وتمركزت بحي الجابريات.

وأشارت إلى أن تلك القوات حاصرت منزل يعود لعائلة السعدي، واقتحمته واعتقلت الأسير المحرر مجد زاهي السعدي.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن الاشتباكات المسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال لا تزال مستمرة.

يتبع..