بالصور مهجة القدس وواعد تنظمان وقفة دعم وإسناد للأسير المريض ناصر أبو حميد

نظمت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى وجمعية واعد للأسرى والمحررين، اليوم الأحد وقفة دعم وإسناد للأسير المريض ناصر أبو حميد؛ وذلك أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة.

من جهته قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل: لا يزال الاحتلال يتعنت في الإفراج عن الأسير أبو حميد؛ مشددًا على أن قضيته هي قضيتنا جميعًا كما بقية الأسرى.

وأضاف المدلل: "رسالتنا إلى أم ناصر لن نتركك تتوجعين وتبكين من أجل الإفراج عنه".

وطالب المدلل أبناء شعبنا في كل مكان في غزة والضفة والقدس والداخل المحتل للتحرك لنصرة الأسير أبو حميد، "وأن يشعلوا الأرض تحت أقدام المحتلين، والمشاركة بانتفاضة عارمة من أجل الإفراج عنه".

كما دعا القيادي المؤسسات الدولية والصليب الأحمر للضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عن الأسير أبو حميد قبل أن يرتقي شهيدًًا.

من جانبه، قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل رضوان: "نقف اليوم وقفة غضب ضد هذا المحتل الذي يُعرّض الأسير ناصر أبو حميد للموت المحقق، نتيجة تدهور وضعه الصحي وعدم الإفراج عنه".

وحمّل رضوان الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة وسلامة الأسير؛ "لأن الاحتلال يرتكب جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ويتحمل التداعيات المترتبة على استمرار جرائمه بحق أسرانا".

وأكد القيادي رضوان على أن قضية الأسير أبو حميد هي قضية شعبنا وفصائله ومقاومته.

وقال: "لن يهدأ لنا بال حتى تحقيق الإفراج العاجل عنه، والمقاومة مدعوة لزيادة غَلتها حتى نرغم الاحتلال للاستجابة لشروطها والإفراج عن أسرانا".



















