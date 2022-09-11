"الشاباك الاسرائيلي": ارتفاع عمليات إطلاق النار في الضفة المحتلة بنسبة 30%

قال رئيس جهاز أمن الاحتلال "الشاباك" رونين بارك إن عمليات إطلاق النار في الضفة المحتلة ارتفعت بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي.

وقال بار في كلمة له بمعهد متخصص بسياسات محاربة المقاومة في جامعة "ريخمان" بالداخل المحتلة بمشاركة السفير الأمريكي لدى الاحتلال، اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022، إن العام الحالي شهد تنفيذ 130 عملية إطلاق نار مقارنة بـ 98 عملية في عام 2021 و19 عملية في عام 2019.

واعتبر رئيس جهاز أمن الاحتلال أن الارتفاع الحاصل في العمليات خلال السنوات الثلاثة يشكل دليلاً على كميات الأسلحة الكبيرة المتوفرة في الضفة حالياً وكذلك فقدان الأجهزة الأمنية الفلسطينية للسيادة والفاعلية. على حد قوله

وبحسب بار فإنه تم اعتقال أكثر من 2000 فلسطيني خلال الأشهر الماضية، معتبرًا أن الوضع حاليًا وصل إلى دائرة مغلقة بسبب ارتفاع عمليات المقاومة وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على مواجهتها.

وحول الوضع السياسي الداخلي في الاحتلال، علق قائلاً: "انعدام الاستقرار السياسي والتصريحات المتطرفة تمثل تشجيعًا لدول محور للمقاومة ولفصائل المقاومة والمقاومين".