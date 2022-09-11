داخلية غزة تعلن وصول كشف جديد لأسماء المسافرين للسفر عبر معبر رفح غدًا الاثنين

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الأحد، عن وصول كشف جديد لأسماء المسافرين وألية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غد الاثنين الموافق 12 سبتمبر المقبل.

وأوضحت وزارة الداخلية، أن السفر ليوم غد هو للحافلات المتبقي من الحافلة الثالثة، والرابعة حتى الرقم (70) من كشف المسافرين رقم (2022/32) هنا ، وللحافلة الثانية فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/35) هنا .

وأكدت على ضرورة تواجد المسافرين في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، والالتزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ونوهت الداخلية، إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

ودعت إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.