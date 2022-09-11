الدفاع الروسية تعلن عن خسائر القوات الأوكرانية على محوري الجنوب والشرق

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن خسائر القوات الأوكرانية على محوري الجنوب وشمال الشرق بلغت ما يصل مجموعه إلى 4 آلاف قتيل و8 آلاف جريح، في الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر.

جاء ذلك في أفادة صحفية للمتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف، الذي أوضح أن ضربات جوية وصاروخية ومدفعية روسية استهدفت مواقع عدة وحدات أوكرانية، ونقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب، على محور خاركوف (شمال شرق)، أدت إلى مقتل أكثر من 450 فردا وتدمير أكثر من 30 قطعة من المعدات العسكرية و3 مدافع ميدانية وراجمة صواريخ و17 مركبة خلال اليوم الماضي.

وعلى محور نيكولايف – كريفوي روغ (جنوب، وهو محور خيرسون عمليا) أصابت ضربات عالية الدقة نقطة الانتشار المؤقتة لوحدات اللواء 36 مشاة الأوكراني في منطقة نيكولاييف، حيث بلغت خسائر العدو أكثر من 100 عسكري و15 مركبة ومدرعة خلال يوم.