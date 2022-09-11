الاتحاد الأوروبي يتوقع موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية وفي هذا الموعد سيتم تحويل الأموال

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد 11/9/2022 سيتم تحويل مساهمة صرف مخصصات الشؤون للحكومة الفلسطينية ما بين 15 إلى 18 من شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

وتوقع أن يتم الصرف المخصصات قُبيل نهاية الشهر الجاري.

وفي تصريحات سابقة لوزير التنمية الاجتماعية بحكومة رام الله أحمد مجدلاني، أكد أن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية الأيام القادمة ، موضحاً أنه سيتم صرف دفعة كاملة لمستفيدي الشؤون الاجتماعية، وتشمل 115 ألف اسم".

وتأتي عملية ظرف مخصصات الشؤون الاجتماعية، حيث من المتوقع أن يتم خلال الأيام القادمة، تحويل الاتحاد الأوروبي دفعات مالية للسلطة الفلسطينية، سيخصص جزء منها لمخصصات الشؤون الاجتماعية.

موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

وأوضح مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوربي شادي عثمان، أن "هذه الدفعات سيكون جزءاً منها أيضاً للرواتب".

وأشار إلى أن الدفعة التي سيتم تحويلها تقدر بنحو 66 مليون يورو، حيث سيكون منها 35 مليون يورو لدعم الرواتب والباقي للمخصصات الشؤون الاجتماعية.