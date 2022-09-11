مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا اليوم بث مباشر قناة الفجر الجديد- بث مباشر ريال مدريد ضد مايوركا يلا شوت مباشر الآن، ينتظر جمهور نادي ريال مدريد على مستوى دول العالم عموماً، وفي إسبانيا على وجه الخصوص، انطلاق مباراة اليوم ضد نظيره نادي ريال مايوركا، حيث يأمل عشاق الميرنغي على استمرار حصد النقاط وكسب العلامة الكاملة، ومواصلة تصدر ترتيب الدوري الاسباني 2022-2023، لاسيما بعد الأرقام المرعبة التي يقدمها غريمه التقليدي نادي برشلونة، حيث من المقرر أن يلعب فريق ريال مدريد بقيادة المدير الفني كارلو أنشيلوتي اليوم ضد نظيره ريال مايوركا، وذلك الساعة الثالثة بتوقيت مكة المكرمة، والقدس، الثانية بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني 2022-2023، على ملعب سانتياغو برنابيو، حيث إن لاعبي الريال حريصون جداً على حصد النقاط الثالثة، وإبقاء الفارق على ما هو مع غريمه برشلونة، لاسيما بعد فوز الأخير أمس على فريق قادش برباعية نظيفة.

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وعلى الرغم من أن غياب كابتن ومهاجم ونجم وهداف الملكي كريم بنزيما عن المباراة بداعي الإصابة، إلا إن جمهور الريال كله ثقة بالمجموعة الملكية، حيث يبحث عن، مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا اليوم بث مباشر قناة الفجر الجديد- بث مباشر ريال مدريد ضد مايوركا يلا شوت مباشر الآن، خاصة إن ساعات قليلة متبقية على انطلاق المباراة التي تعتبر مهمة بالنسبة لريال مدريد ومايوركا على حد سواء، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا مباشر الان HD، لترافكم المتعة في مشاهدة المباراة ومجرياتها لحظة بلحظة.

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ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني بعد مرور أربع جولات، حيث إنه ربح في جميع الجولات التي لعبها، ويسعى جاهدا للحفاظ على مستواه وحصد النقاط، وعدم خسارة أي نقطة ممكنة، لاسيما مع الأداء والنتائج المبهرة التي يقدمها غريمه التقليدي برشلونة الذي يتخلق بنقطتين في وصافة الترتيب، لأن الملكي ومدربه يعلمون جيدا أن أي خسارة قد تلحق بهم الضرر، وسيستثمرها نادي برشلونة من أجل الظفر بصدارة ترتيب الدوري، لذلك يبحث عشاق الملكي عن، الآن بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا كورة اون لاين، ليشاهدوا مباراة ممتعة يقدما لاعبو الفريق.

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⚽🥅 أهداف وتصديات من آخر حصة تدريبية لنا قبل مواجهة مايوركا غدا! #RealMadridRCDMallorca pic.twitter.com/lljFYQkUbA — ريال مدريد (@realmadridarab) September 10, 2022

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ويسعى النجم البلجيكي ايدين هازارد لتقديم مستويات جيدة خلال مباراة اليوم، مع الفرصة التي أتاحها له المدرب الإيطالي كالو انشيلوتي، لاسيما مع إصابة هداف وقائد الفريق كريم بنزيما، كما إن النجم الإسباني داني سيبايوس سيسعى جاهدا لتقديم آداء جيداًن ويحظى بثقة المدير الفني، لهذا يحرص عشاق الملكي في البحث عن، مشاهدة ماتش ريال مدريد ضد ريال مايوركا بث مباشر يلا شوت، كونها تعد مهمة جداً لاسيما مع غياب الهدا بنزيما عن مجريات اللقاء بسبب الإصابة خلال المباراة السابقة، وبهذا نكون قدر نشرنا لكم، مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال مايوركا اليوم بث مباشر قناة الفجر الجديد- بث مباشر ريال مدريد ضد مايوركا يلا شوت مباشر الآن.