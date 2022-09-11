أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد- سعر جرام الذهب بالريال

استقر سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 11/9/2022، خلال التعاملات اليومية بسوق المال، حيث جاء سعر غرام الذهب اليوم مستقراً على سعر أمس السبت، على الرغم من صعود سعر المعدن الأصفر عالمياً مع زيادة الطلب على التداول في الذهب بالبورصة العالمية، مع الزيادة الطفيفة في حركة البيع والشراء بالأسواق المحلية في المملكة، حيث بلغ سعر أونصة الذهب اليوم 1717 دولار بهبوط 0 $.

أسعار جرام الذهب في السعودية

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24 207.01 55.20

سعر جرام الذهب عيار 22 189.76 50.60

سعر جرام الذهب عيار 21 181.13 48.30

سعر جرام الذهب عيار 18 155.26 41.40

سعر جرام الذهب عيار 14 120.76 32.20

سعر أونصة الذهب بيع 6,438.75 1,717.00

سعر أونصة الذهب شراء 6,442.50 1,718.00

كتابة سعد الناصر - آخر تحديث: (2022/09/11)

أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 24

تاريخ البيانات 2022/09/11

إحجام سبائك الذهب ريال دولار

سبيكة ذهب 1 جرام 227.71 60.72

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام 543.40 144.91

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام 1,076.46 287.06

جنية الذهب 8ج عيار 21 1,738.89 463.70

جنية الذهب 8ج عيار 22 1,821.70 485.79

جنية الذهب 8ج عيار 24 1,987.31 529.95

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام 2,128.07 567.49

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام 4,227.17 1,127.24

سعر سبيكة الذهب أوقية 6,287.91 1,676.78

سبيكة الذهب نصف أونصة 3,293.42 878.25

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة 6,554.65 1,747.91

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام 10,495.46 2,798.79

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام 20,949.53 5,586.54

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 2,482.14 661.90

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو 208,460.21 55,589.39

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 104,416.41 27,844.38

يتم تحديث أسعار سبائك الذهب آلياُ

أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة

الذهب في ارتفاع عيار 24 عيار 22 عيار 21 عيار 18

2022-09-11 207.01 189.76 181.13 155.26

2022-09-10 207.01 189.76 181.13 155.26

2022-09-09 205.93 188.77 180.19 154.44

2022-09-08 207.01 189.76 181.13 155.26

2022-09-07 205.20 188.10 179.55 153.90

2022-09-06 206.17 188.99 180.40 154.63

2022-09-05 206.41 189.21 180.61 154.81

أسعار جرام الذهب في المحلات التجارية

أسعار البيع و الشراء تاريخ البيانات 2022/09/11

بيع مستعمل شراء جديد

الوحدات ريال ريال

عيار 22 184.76 222.02

عيار 21 176.13 213.74

عيار 18 150.26 208.05