مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى ودعوات لصد الاقتحام الكبير في الـ 29 أيلول الجاري

اقتحم، صباح اليوم الأحد 11/9/2022 ، عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وقال مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني: "إن عدد المقتحمين لباحات المسجد الأقصى منذ الصباح حتى اللحظة دفعتين ، الدفعة الأولى بلغ عدد مقتحميها 12 متطرفاً ، ولا تزال الاقتحامات متواصلة" .

وأشار إلى أن الجماعات المتطرفة تقتحم باحات المسجد الأقصى بشكل يومي من الساعة الـ7 وحتى الـ11 ، وتعود مجدداً للاقتحام في تمام الواحدة ظهراً.

وينفذ المستوطنون اقتحامات يومية ومتكررة في باحات المسجد الأقصى بدعم من الحكومة الإسرائيلية في إطار سياسية تهويد المدينة ومقدساتها.

وكان الباحث المقدسي، جمال عمرو، أكد أن المستوطنين يستعدون لأكبر اقتحام تاريخي للمسجد الأقصى في 29 أيلول الجاري.

وأضاف عمرو في تصريحات له، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول انتهاز أي فرصة ليقدم روايته التلمودية التوراتية حول الأقصى.

وأشار الباحث المقدسي، إلى أن التسهيلات المقدمة للمستوطنين كبيرة، خاصة وأن الاحتلال بصدد خوض ماراثونه الانتخابي.

وطالب عمرو، كل فلسطيني يستطيع الوصول للقدس تعزيز الرباط والصلاة في المسجد الأقصى.

وأردف: الأنظمة العربية تهرول للتطبيع دون أي التفات لما يحصل في القدس والأقصى.