الهيئة الخيرية في غزة تفتتح مركز "عناية" للعلاج الطبيعي

افتتحت الهيئة الخيرية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مركز عناية للعلاج الطبيعي والتأهيل في محافظة خانيونس جنوب القطاع برعاية مؤسسات "بردانا" و"مسلم كير" و"ماي كير" الماليزية.

ويأتي افتتاح المركز بعد إتمام مراحل تجهيزه بأحدث المعدات الطبية اللازمة للعلاج الطبيعي، حيث يوفر المركز خدمة العلاج الطبيعي للمرضى ومصابي الحروب من سكان جنوب القطاع.

ويقدم المركز خدمات العلاج المائي والكهربائي واليدوي والموجات الفوق صوتية، إضافة إلى تقديم خدمة الحجامة النبوية والعلاج بالليزر وعلاج شد الفقرات.

ويستقبل المركز كافة الحالات المرضية من فئات النساء والرجال والأطفال المصابين بالشلل الكلي أو خلع الولادة أو من يعانون من التأخر في الحركة والنمو وذلك خلال فترات العمل يوميا.

بدوره توجه مدير الهيئة في غزة د. صالح الكاشف بجزيل شكره لكافة الجهات المانحة والداعمة لا سيما مؤسسات "بردانا" و"مسلم كير" و"ماي كير" وعموم الشعب الماليزي الصديق على دعمهم وإنجاحهم لهذا المركز، داعياً إلى استمرار العطاء لتوسيع نطاق عمل المركز والتخفيف عن كاهل المرضى في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنون واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة.