الاحتلال يشدد إجراءاته التعسفية على حواجزه العسكرية في محيط رام الله

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، من إجراءاتها التعسفية على ما يسمى حاجز "بيت إيل" العسكري، المقام على أراضي المواطنين في المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أعاقت مرور المركبات من الحاجز في كلا الاتجاهين، وأوقفت عدد من المركبات وفتشتها ودققت في البطاقات الشخصية للمواطنين، ما أدى إلى أزمة مرورية خانقة.

وفي سياق متصل، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزها العسكري بالقرب من مستوطنة "عوفرا"، المقامة على أراضي بلدتي سلواد وعين يبرود شرق رام الله، وأعاقت حركة تنقل المواطنين.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت في وقت سابق، السبت، البوابة الحديدية المؤدية إلى قرية النبي صالح وقرى بني زيد الغربية شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن الاحتلال أغلق البوابة، ومنع مركبات المواطنين من الدخول والخروج من المنطقة.