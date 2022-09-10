أسعار الذهب في لبنان من جميع العيارات في تعاملات اليوم الأحد 11 يوليو 2022، يرصد لكم فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب مقابل الليرة اللبنانية بتعاملات اليوم، حيث تشهد محركات البحث العالمية عمليات بحث واسعة عن أسعار الذهب في لبنان، حيث تراجعت أسعار الذهب اليوم في لبنان خلال تعاملات صباح اليوم الأحد رغم تسجيل "النفيس" عالميًا أول زيادة أسبوعية في شهر.

وتشهد أسواق الذهب العالمية عطلة أسبوعية يومي السبت والأحد.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان اليوم الأحد 11-9-2022، إلى 82.884 ألف ليرة (55.24 دولار)، بحسب منصة gold-price-today لرصد أسعار الذهب.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في لبنان (الأكثر تداولًا في الأسواق)، إلى مستوى 72.525 ألف ليرة (48.34 دولار).

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان، إلى 62.164 ألف ليرة (41.43 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في لبنان، فقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 48.349 ألف ليرة (32.08 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب في لبنان

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان بتعاملات اليوم، انخفاضًا إلى نحو 2.578 مليون ليرة (1718 دولار).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان (8 جرامات من عيار 21) نحو 580.204 ألف ليرة (386.72 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميًا

وعالميًا، قلصت أسعار الذهب مكاسبها عند تسوية تعاملات جلسة الجمعة (ختام الأسبوع)، مع ضعف الدولار وترقب آفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة.