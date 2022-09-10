برشلونة يتخطى مضيفه قادش بأربعة أهداف دون مقابل

حقق فريق برشلونة الإسباني، الفوز على مضيفه قادش، بأربعة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب "رامون دي كارانزا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني الموسم الجاري 2022-2023.

جاءت رباعية برشلونة عن طريق فرينكي دي يونج، وليفاندوفسكى وأنسو فاتى وعثمان ديمبيلي في الدقائق 55 و65 و86 و90 من زمن المباراة على التوالي.

وتوقفت مباراة فريقي برشلونة الإسباني ومضيفه قادش لعدة دقائق بقرار من حكم المباراة بسبب تعرض أحد الجماهير في مدرجات ملعب "رامون دي كارانزا" لأزمة صحية طارئة استلزمت تدخل الطاقم الطبي لحصولها على العلاج.

وغادر لاعبو برشلونة وقادش أرضية الملعب بعد توقفها في الدقيقة 82 قبل أن يعودوا من جديد استعدادا لاستئناف المباراة.

وجاء تشكيل برشلونة ضد قادش كالتالى:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: هيكتور بيليرين – جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو - بالدي.

الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - جافي.

الهجوم: فيران توريس – ممفيس ديباى - رافينيا.

وواصل فريق برشلونة الانتصارات خلال مباراة اليوم أمام قادش في مشواره نحو الحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الاسباني الموسم الحالي.

يحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 13 نقطة، جمعها من 4 انتصارات وتعادل وحيد، وسجل 15هدفًا ودخل مرماه هدف وحيد، فيما يأتي قادش في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط، بعد خسارة 5 جولات متتالية.

وكان برشلونة قد اكتسح ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة 5 - 1 فى اللقاء الذى جمعهما مساء الأربعاء الماضي على ملعب "سبوتيفاى كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

بينما حقق برشلونة الفوز في الجولة الماضية من الدوري الإسباني أمام نظيره فريق إشبيلية بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.