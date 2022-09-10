مصرع 20 شخصاً بحادث سير في نيجيريا

لقي 20 شخصا على الأقل مصرعهم، اليوم السبت، عندما اصطدت حافلة بمركبة أخرى واندلعت فيهما النيران في جنوب غرب نيجيريا، وفق ما أفادت الشرطة.

ويُشار إلى أنه وقعت الحادثة في منطقة إيبارابا في ولاية أويو.

وقال رئيس منطقة إيبارابا غبينغا أوبالوو لفرانس برس: "كان حادثا مميتا، أحصينا أكثر من 20 جثة محترقة بالكامل".

وأضاف: "اصطدمت المركبتان واشتعلت النيران فيهما علما بأنهما كانتا تقلان ركابا واحترقتا إلى حد لا يمكن إصلاحهما". وذكر أن شخصين يعانيان "حروقا شديدة" نجوا من الحادث ونقلا إلى المستشفى.

وبدوره، أكد مسؤول رفيع في الشرطة ما حصل وقال:" إن 20 شخصا خسروا حياتهم في الحادث من دون أن يقدم تفاصيل.وألقى أوبالوو باللوم على السرعة والقيادة المتهورة.

وكثيرا ما تقع حوادث مرور على طرق نيجيريا التي تفتقر إلى الصيانة لأسباب أبرزها السرعة وعدم الاكتراث لقواعد المرور، بحسب "فرانس برس".

ويُشار إلى أنه في تموز/يوليو، احترق 30 شخصا حتى الموت عندما اصطدمت ثلاث مركبات على طريق سريع في ولاية كادونا في شمال غرب البلاد.

وجدير ذكره أنه العام الماضي، سجّلت نيجيريا 10637 حادث مرور أودى بـ5101 شخص وأسفر عن إصابة أكثر من 30 ألفا بجروح، بحسب أرقام صادرة عن مفوضية السلامة على الطرقات.