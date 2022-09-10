توقف مباراة قادش ضد برشلونة بسبب تعرض أحد الجماهير لأزمة صحية بالمدرجات

توقفت مباراة فريقي برشلونة الإسباني ومضيفه قادش لعدة دقائق بقرار من حكم المباراة؛ بسبب تعرض أحد الجماهير في مدرجات ملعب "رامون دي كارانزا" لأزمة صحية طارئة استلزمت تدخل الطاقم الطبي لحصولها على العلاج.

ويتفوق برشلونة في النتيجة على قادش بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذى يجمعهما على ملعب "رامون دي كارانزا"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني الموسم الجاري 2022-2023.

وغادر لاعبو برشلونة وقادش أرضية الملعب، بعد توقفها في الدقيقة 85، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن إمكانية استكمال المباراة من عدمها.

وجاء تشكيل برشلونة ضد قادش كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

الدفاع: هيكتور بيليرين – جيرارد بيكيه - رونالد أراوخو - بالدي.

الوسط: فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - جافي.

الهجوم: فيران توريس – ممفيس ديباى - رافينيا.

قادش ضد برشلونة

ويسعى برشلونة لمواصلة الانتصارات خلال مباراة اليوم أمام قادش من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على لقب الدوري الاسباني الموسم الحالي، واستمرار الضغط على غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر للمسابقة حتى الآن برصيد 12 نقطة.

بينما يحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 10 نقاط، جمعها من 3 انتصارات وتعادل وحيد، وسجل 11 هدفًا ودخل مرماه هدف وحيد، فيما يأتي قادش في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط، بعد خسارة 4 جولات متتالية.

وكان برشلونة قد اكتسح ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي بنتيجة 5 - 1 فى اللقاء الذى جمعهما مساء الأربعاء الماضي على ملعب "سبوتيفاى كامب نو"، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

بينما حقق برشلونة الفوز في الجولة الماضية من الدوري الإسباني أمام نظيره فريق إشبيلية بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد.