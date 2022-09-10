أنشيلوتي: اخترت بديل بنزيما

حدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، بديل كريم بنزيما، الذي سيقود هجوم الميرنجي غدًا الأحد، ضد ريال مايوركا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليجا.



وصرح أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت: "المباريات السابقة لمايوركا كانت جيدة، واستقبلت شباكهم 3 أهداف فقط، أعتقد أنهم سيستعدون للاعتماد على الدفاع والهجوم المضاد".



وأضاف: "على فينيسيوس مواصلة اللعب كما يفعل، لقد كان حاسما العام الماضي وهو كذلك الآن، ويشارك باستمرار، أما بخصوص احتفالاته فهو برازيلي ويرقص جيدًا، ولا أعتقد أنه يزعج أحدًا".



وعن بديل المهاجم المصاب كريم بنزيما، كشف: "أداء هازارد كان جيدًا ضد سيلتك، وغدًا سيكون مكان بنزيما وأتمنى أن يحظى بمباراة رائعة".



وزاد المدرب الإيطالي قائلا "القلق بشأن غياب بنزيما وارد، كما حدث في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتم تعويضه بشكل جيد، وهذا ما سنفعله هذا العام، ومن دونه لعبنا ضد سيلتك بشكل جيد، وأتمنى أن يتكرر ذلك غدًا".



وأوضح: "ضد سيلتك سجلنا هدفا بعد 33 تمريرة، لكن هذا لا يعني أنها هويتنا، فقط المباراة كانت على وشك الانتهاء وأردنا الاحتفاظ بالكرة، والإحصائيات تقول إنه من الأسهل التسجيل بأقل من 10 تمريرات".



وكشف: "كورتوا كان يعاني من مشكلة صغيرة في ركبته لكنه تدرب، وهو بخير وسيلعب غدًا، أما بنزيما فلن يلعب يوم الأربعاء ضد لايبزيج أيضًا، وسنرى ما إذا كان سيلحق بمواجهة الأحد المقبل".



واستطرد: "بنزيما أفضل مهاجم في العالم، ولم نجد بديلا له في السوق، لكن يمكن استبداله بلاعبين آخرين بخصائص مختلفة".



وعن إمكانية مشاركة سيبايوس غدًا، أجاب أنشيلوتي "نعم يمكن أن يشارك".



وقال عن المداورة بيت اللاعبين "لدينا الكثير من البيانات المادية والتقنية ويجب أخذها في الاعتبار. عندما أرى لاعبا متعبا، ويتوافق ذلك مع البيانات، يجب أن يحصل على الراحة، أما إذا رأيته بخير بعكس البيانات، فسوف يلعب".