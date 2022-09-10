وفد الجهاد يعزي باستشهاد البطل التايه في طوباس

شارك وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي، بالتعزية والمباركة باستشهاد البطل يونس غسان التايه بمخيم الفارعة في محافظة طوباس.

وفي كلمة له بدأ القيادي المحرر خضر عدنان حديثه بالإشادة بمناقب وعظم الشهادة والشهداء، الذين رووا تراب القدس والأقصى ومنهم الشهيد يونس التايه الذي ارتقى ملبيًا النداء على طريق القدس.

وأضاف القيادي عدنان، أن الشهداء لا يعزى بهم فهي كرامة من الله يصطفي بها الله من يشاء من عباده وهي كرامة واصطفاء يليق بالشهداء، مستذكرًا الشهيد إبراهيم النابلسي الذي كان يقاتل الاحتلال من زقاق إلى زقاق في البلدة القديمة حتى نال شرف الشهادة التي طالما تمناها.

وأكد القيادي عدنان أن من يمثل الشعب الفلسطيني هو من يحمل السلاح ويسير على درب الشهداء ويواصل طريقهم، ويرفض الاحتلال، داعيًا إلى الوحدة الوطنية بين كافة الفصائل وتوحيد الساحات للخلاص من الاحتلال.

يشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي زفت شهيدها المجاهد يونس غسان التايه (21 عامًا) الذي ارتقى خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الفارعة بمحافظة طوباس يوم الأربعاء الماضي 7 سبتمبر 2022م.