زوارق الاحتلال تُحاصر مراكب الصيادين وتطلق الرصاص عليها جنوب قطاع غزة

أطلقت زوارق بحرية الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت 10 سبتمبر 2022، نيران رشاشاتها الثقيلة تجاه مراكب الصيادين في بحر جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق حربية "إسرائيلية" حاصرت مراكب الصيادين العاملة في بحر محافظة خان يونس، وأطلقت النار وقنابل الإنارة، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما استهدفت زوارق الاحتلال مراكب الصيادين العاملة في بحر رفح جنوبا، وأجبرت الصيادين على مغادرة البحر عنوة.

يذكر أن زوارق الاحتلال تستهدف بشكل يومي الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة، وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم بأمن وسلام.