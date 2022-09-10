الأوضاع في الضفة تتدحرج في انتظار لحظة الانفجار… والمقاومة المنظمة بدأت منذ ولادة كتيبة جنين"

على رغم التوصيات الأميركية للحكومة "الإسرائيلية" بضرورة إقرار إجراءات عاجلة لتحفيز السلطة الفلسطينية على اتّخاذ خطوات عملياتية إزاء تَفجُّر الأوضاع في الضفة الغربية، تتريّث تل أبيب في تحريك أيّ مبادرة «إنقاذية» تجاه رام الله، متّكلةً بدلاً من ذلك على جهودها العسكرية الذاتية في محاولة محاصرة حالة الاشتباك المتنقّل في الأراضي المحتلّة.

إلّا أن استمرار المواجهات والعمليات ومحاولات تنفيذ عمليات على رغم تصاعد العدوان الإسرائيلي، واتّساع رقعة المقاومة إلى وسط الضفة وجنوبها، يشيان بأن العدو - أقلّه وفق ما يبدو إلى الآن - لن يستطيع إطفاء هذه الهَبّة الجديدة في مهدها

تتشكّل، يوماً بعد آخر، في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، ملامح هَبّة جديدة، مختلفة عن الانتفاضات السابقة من حيث الشكل، ومُشابهة لها في بعض آليات عملها بما يتلاءم مع المرحلة الحالية. وإذا جاز اعتبار ما يجري في الضفة الغربية منذ سنوات انتفاضات، فإن نموذجها الحالي يختلف بالتأكيد عن الانتفاضة الأولى التي اتّخذت طابعاً شعبياً، وشارك فيها الشباب والأطفال والنساء وكبار السنّ، وكانت الحجارة سلاحها الأوّل، بينما طغى العمل العسكري المنظَّم الذي تقوده أجنحة الفصائل العسكرية على ملامح الانتفاضة الثانية.

ومنذ عام 2014، تعيش الضفة مدّاً وجزراً في العمل المقاوم؛ إذ لم يعجز الفلسطينيون عن ابتكار أسلوب جديد من المقاومة والاشتباك، من خلال العمليات الفردية، سواء عمليات الدهس والطعن أو إطلاق النار.

إلّا أن بعض التنظيم بدأ يَبرز منذ عام تقريباً، مع نشوء خلايا مقاومة مسلّحة - على رأسها «كتيبة جنين» ومن ثمّ «كتيبة نابلس» و«كتيبة طوباس» -، فجّر وجودها اشتباكاً يومياً مع قوّات الاحتلال، بدأ في حيّز جغرافي ضيق، وانتقل مع مرور الوقت إلى أماكن جديدة، ما شجّع على تنفيذ المزيد من العمليات الفردية.

وقالت صحيفة الاخبار اللبنانية إذ تبدو ملامح الحياة في الضفة عادية من بعيد، إلّا أنه عند التدقيق عن قرب، يمكن استشعار حرارة الأوضاع، كالجمر تحت الرماد، والذي يغلي في انتظار لحظة الانفجار.

إذ باتت حالة الاشتباك والمواجهة حدثاً يومياً، يتّسع أفقياً وعمودياً، وكذلك العمليات الفدائية التي أضحى الشبّان الفلسطينيون أكثر جرأة على تنفيذها، بينما تجد سلطات العدو نفسها أمام حالة متدحرجة، تعجز آليات إرهابها عن قمعها والحدّ منها. وسُجّلت، خلال الساعات الـ 24 الماضية في الضفة، 4 عمليات إطلاق نار، ونحو 21 عملية رشق حجارة وزجاجات حارقة وعبوات نحو مركبات المستوطنين خلّفت إصابات وأضراراً.

وشهدت بلدة حوارة قرب نابلس عملية إطلاق نار من قِبَل مركبة سريعة ضدّ مركبتَين للمستوطنين، قبل أن تتمكّن سيارة المقاومين من الانسحاب من المكان، بينما أصيب مستوطن بجروح، ما حمل جيش الاحتلال على إغلاق البلدة.

أيضاً، أصيب مستوطن جرّاء إطلاق النار من قِبَل مقاومين على مستوطنة «كرمي تسور» شمالي محافظة الخليل جنوبي الضفة. وتُعدّ هذه العملية الأخيرة أحد المؤشّرات التي تُبيّن سبب خشية سلطات العدو من تمدُّد حالة الاشتباك؛ إذ إنه إذا ما وقعت في الأيام القليلة المقبلة عمليات مشابهة في الجنوب، فقد يمكن القول عندها إن هذه الحالة باتت تعمّ الضفة، نظراً إلى اتّساع النطاق الجغرافي وغزارة النار التي ستُطلق.

وليست عملية الخليل المؤشّر الجديد الوحيد إلى توسّع رقعة المقاومة، بل سُجّلت، عصر الخميس، محاولة لم يُكتب لها النجاح، لتنفيذ عملية فدائية وسط تل أبيب، بعدما تمكّن أحد الشبّان من مدينة نابلس (20 عاماً) من الوصول إلى وسط مدينة يافا التي تُقام على أراضيها مدينة تل أبيب، وفي حوزته بندقية «كلاشنكوف» ومجموعة من العبوات المتفجّرة محلّية الصنع (أكواع)، وكان في طريقه إلى تنفيذ هجوم قبل أن يتمّ اعتقاله في اللحظات الأخيرة. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية عن الشرطيّ الإسرائيلي الذي اعتَقل الشاب قوله: «رأينا شيئاً ما باللباس الأسود، لاحظ وجودنا وحاول الابتعاد، مِن حقيبته ظهَر شيء ما يبدو أنه سلاح، كُنّا بالإمكان أن نكون في ساحة فيها قتلى»، في حين احتملت مصادر في شرطة الاحتلال «تسلُّل الشاب من فتحة في الجدار في منطقة طولكرم، واستقلاله تاكسي إلى منطقة الميناء في يافا»، قبل أن تُفيد مصادر عبرية لاحقاً باعتقال شقيقه أثناء مروره على حاجز حوارة قرب نابلس. وتزامَنت هذه المحاولة مع جلسة مشاورات أمنية عقدها رئيس حكومة العدو، يائير لابيد، في مبنى هيئة الأركان، لتباحُث الأوضاع في الضفة.

وحذّر قادة «الشاباك» والجيش الإسرائيلي، خلال الجلسة، مسؤولي الحكومة من اشتعال الضفة بأكملها، وعدم اقتصار حالة الاشتباك على شمالها، وفق ما نقلته قناة «كان» العبرية.