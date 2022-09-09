طقس فلسطين: أجواء صيفية حارة نسبياً حتى نهاية الأسبوع القادم

توقع موقع "طقس فلسطين" أن يكون الجو يوم غدٍ السبت صافياً، و تبقى درجات الحرارة دون تغير يذكر، ويبقى الجو صيفياً حاراً نسبياً الى حار فترة الظهيرة ومنعش ولطيف في ساعات المساء والليل والفجر والصباح الباكر، ويسود جو بارد نسبي في المناطق المرتفعة. ومنعش في باقي المناطق.

و يوم الأحد تبقى الأجواء الحارة نسبياً هي السائدة في ساعات النهار والظهيرة تحديداً، وتبقى درجات الحرارة أعلى من المعدل السنوي بنحو الدرجتين مئويتين . ويسود جو حار جداً في المناطق الغورية والبحر الميت. مع المساء يصبح الجو معتدلاً ومريحاً ولطيفاً ومنعشاً.

أم يوم الاثنين، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الحرارة ضمن المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام، ويسود خلال النهار جو صيفي عادي مائل للحرارة في فترة الظهيرة فقط. مع المساء والليل يسود جو لطيف ومنعش ومائل للبرودة في أعالي الجبال والقمم العالية.

يوم الثلاثاء، تسيطر أجواء صيفية عادية في مختلف المناطق وتبقى الحرارة تراوح حول المعدلات السنوية العامة . وتسود أجواء صيفية عادية في المناطق الجبلية بينما تسود أجواء حارة تسبياً الى حارة في المناطق السهلية فترة الظهيرة. لكن بدءاً من فترة العصر يسود جو معتدل ومنعش في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

و يكون الجو يوم الأربعاء المقبل غائم جزئياً، و يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة التي تصبح دون المعدلات السنوية العامة بنحو الدرجتين مئويتين لأول مرة منذ أشهر عديدة. وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على ارتفاعات مختلفة ليسود جو صيفي شديد الاعتدال نهاراً. مساء يسود جو بارد نسبي في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة ومنعش في باقي المناطق. والله تعالى أعلى وأعلم.