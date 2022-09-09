تتويج الأمير تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا.. وموعد التتويج الرسمي

تتويج الأمير تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا، ويبحث الكثير من المتابيعن في هذه الأوقات عن الملك الجديد الذي تولى بريطانيا بعد وفاة الملكة اليزا بيث، ونقدم لكم في وكالة ففلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال الأمير تشارلز ملكا لبريطانيا، ويهم الموضوع شريحة كبيرة من المتابعين حول العالم، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية ومحرك جوجل، قررنا في فريق "فلسطين اليوم" كتابة مقالة بعنوان، تتويج الأمير تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا، ولمعرفة التفاصيل ومتى التتويج ومن هول تشارلز تابع المقال حتى النهاية.

تولي الأمير تشارلز ملك بريطانيا

مباشرة وفي اللحظة التي توفيت فيها الملكة اليزابث انتقل العرش تلقائيا وبدون مراسم لولي العهد تشارلز أمير ويلز السابق.

لكن هناك عددا من الخطوات العملية، والتقليدية، التي يجب أن يمر بها حتى يتوج ملكا.

وبحسب "بي بي سي"، فأحد أعماله الأولى هو تحديد الاسم الذي سيحمله من الآن فصاعداً وبالفعل أصبح اسمه الرسمي الملك تشارلز الثالث.

وعلى الرغم من أنه وريث العرش، فإن الأمير وليام لن يصبح تلقائيا أمير ويلز، ومع ذلك، فقد ورث على الفور لقب والده الآخر وهو دوق كورنوال، وستعرف زوجته كاثرين باسم دوقة كورنوال.

وسيكون هناك أيضا لقب جديد لزوجة تشارلز، التي سيكون لقبها الكامل هو الملكة القرينة Queen Consort.

وأعلن تشارلز ملكا بصفة رسمية، ولكن ضمن مراسم التنصيب سيحدث ذلك في قصر سانت جيمس في لندن أمام هيئة مراسمية تُعرف باسم مجلس الجلوس على العرش.





متى سيتم التتويج؟

ستكون أهم نقطة رمزية في الجلوس على العرش هي التتويج، عندما يُتوج تشارلز الثالث رسميا.

وبسبب الاستعدادات اللازمة، من غير المحتمل أن يحدث التتويج بعد فترة وجيزة من تولي تشارلز حيث تولت الملكة إليزابيث العرش في فبراير/شباط من عام 1952 لكنها لم تتوج حتى يونيو/حزيران من عام 1953.

تشارلز رأس الكومنولث

أصبح تشارلز الثالث رئيسا للكومنولث، وهي هيئة تضم 56 دولة مستقلة ويبلغ عدد سكانها 2.4 مليار شخص. وفي 14 من هذه البلدان، بالإضافة إلى المملكة المتحدة، الملك هو رأس الدولة.

وهذه البلدان الـ 14 هي: أستراليا وأنتيغوا وبربودا وجزر الباهاما وبليز وكندا وغرينادا وجامايكا وبابوا غينيا الجديدة وسانت كريستوفر ونيفيس وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين ونيوزيلندا وجزر سولومون جزر وتوفالو.

المُلك في بريطانيا

وأُقيمت مراسم التتويج على مدار الـ 900 عام الماضية في وستمنستر أبي، وكان وليام الفاتح أول ملك يتوج هناك، وسيكون تشارلز هو الأربعين.

وسيقدم رئيس أساقفة كانتربري طقوسا دينية أنجليكانية ويقوم في ذروة المراسم بوضع تاج سانت إدوارد على رأس تشارلز، وهو تاج من الذهب الخالص، يعود تاريخه إلى عام 1661.