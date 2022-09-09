لليوم الـ33.. الأسير عدال موسى يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام

يواصل الأسير عدال موسى إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ33 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري.

ويُشار إلى أن الأسير عدال هو شقيق الأسير أحمد موسى الذي علق أمس إضرابه عن الطعام بعد انتصاره على السجان.

وكان قد علّق الأسير أحمد موسى، اليوم الخميس 8-9-2022، إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر ٣٣ يوماً .

وأفادت مؤسسة مهجة القدس، أن الأسير أحمد موسى علق إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر ٣٣ يوم بعد التوصل إلى قرار يقضي بعدم تمديد اعتقاله الإداري والإفراج عنه بتاريخ 06/12/2022م.

وقالت مهجة القدس:" استجابة سلطات الاحتلال الصهيوني لمطالب الأسير أحمد موسى وتحديد سقف اعتقاله الإداري يضاف إلى سجل انتصارات الحركة الأسيرة ضد سياسة الاعتقال الإداري".