بالصور الآلاف يؤدون صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك

أدى آلاف المواطنين، فجر اليوم الجمعة، صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك بالمدينة المقدسة.

وأفادت مصادر مقدسية، أن آلاف من المواطنين وصلوا المسجد الأقصى منذ ساعات الليل والفجر الأولى من مختلف المناطق لآداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه.

وكانت صدرت العديد من الدعوات المقدسية للرباط والصلاة في المسجد الأقصى في هذه الأيام مع استمرار المخططات التهويدية التي يحيكها المستوطنون وحكومة الاحتلال بهدف تهويد المسجد الأقصى.

وكان قال رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث ناجح بكيرات، أمس الخميس:" إن سلطات الاحتلال تهدف إلى السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى، عبر تنفيذ سلسلة خطوات تهويدية واقتحامات مستمرة".

وأضاف بكيرات:" أن الأقصى في خطر مع تواصل الحفريات الموجودة أسفله وبين أساساته، موضحا أن الاحتلال يوما بعد يوم يضيق الخناق على الأقصى والمقدسيين".









