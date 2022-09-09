مصرع شاب في جريمة إطلاق نار بالداخل المحتل

لقي شاب مصرعه، فجر اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته الخطيرة في جريمة إطلاق نار ببلدة دبورية بالداخل المحتل، مساء أمس الخميس.

وذكرت مصادر محلية، أن الشاب يوسف حلمي يوسف البالغ من العمر 20 عاما أصيب عن طريق الخطأ بينما كان مارًا بجانب بيت استهُدف بإطلاق نار وأصيب برصاصة في الرأس.

ونقل الشاب المُصاب إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لتلقي العلاج، فيما أكدت طواقم الإسعاف أن حالته "خطيرة". وأعلن عن وفاته، فجر اليوم.

وبدورها، قالت الشرطة:" إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة والبحث عن الجناة".

ويشهد المجتمع العربي في الداخل المحتل تصاعدا خطيرا في أحداث العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 72 قتيلاً بينهم 9 نساء عربيات.