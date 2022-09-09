الأمم المتحدة تصوّت على تعيين المفوض السامي الجديد لحقوق الإنسان

صوتت الجمعية العامة للأمم المتّحدة، الليلة الماضية، على تعيين النمساوي فولكر تورك، مفوضا ساميا لحقوق الإنسان خلفا لميشيل باشليه بعدما رشّحه رسميا لتولّي هذا المنصب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش.

وكان غوتيريش قد وجه رسالة إلى الجمعية العامة جاء فيها إن: "الأمين العام يقترح تعييين فولكر تورك (النمسا) مفوّضا ساميا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلفاً لباشليه، الرئيسة السابقة لتشيلي، التي انتهت ولايتها في 31 آب/أغسطس الماضي".

وأضافت الرسالة :"أنّ الأمين العام واثق بأنّ الجمعية العامة ستوافق على تعيينه".

جدير ذكره أنه يشغل تورك (57 عاما) منذ كانون الثاني/يناير 2022 منصب مساعد الأمين العام للأمم المتّحدة لشؤون التنسيق الاستراتيجي في المكتب التنفيذي لغوتيريش. ويعمل في الأمم المتحدة منذ أكثر من ثلاثين عاما وقد تعاون خصوصا مع غوتيريش عندما كان الأخير يشغل منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.