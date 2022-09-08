سبب وفاة إليزابيث الثانية الملكة البريطانية .. طبيعة مرض إليزابيث الثانية ، ويبحث مئات الالاف من الأشخاص في العديد من دول العالم في معرفة التفاصيل الكاملة التي تشرح لكم سبب وفاة هذه الملكة الذي بدأ جميع سكان العالم في البحث عن ذلك كما أن وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية بدأوا في تناقل هذا الخبر ، ولقد قام فريق فلسطين اليوم بوضع التفاصيل التي نتناول فيها الحدث كاملة ويترتب على الجميع المواصلة في المتابعة حتى النهاية حيث وضعنا لكم معلومات عن هذه الملكة .

سبب وفاة إليزابيث الثانية الملكة البريطانية

ونوضح لكم في هذه الفقرة الإجابة الكاملة عن تفاصيل وفاة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية عن عمر يناهز (96 عاما) حيث توفت بسبب اصابتها وعكة صحية مفاجئة .

كما ونقدم لكم معلومات إضافية عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية ، وبحسب بيان صادر عن قصر باكنغهام في بريطانيا فقد أوضح أن الملكة كانت قد ساءت حالتها الصحية وهي تحت الرعاية الطبية . وكانت الملكة البريطانية ، قد ألغت في وقت سابق ، عددًا من المواعيد بسبب مخاوف بشأن حركتها وصحتها .

وفاة إليزابيث الثانية

ونشير لكم في هذه المقدمة على أن الملكة قد حكمت منذ أكثر من 70 عاما، وتعد الأطول بقاء في حكم بريطانيا والأكبر عمرا بين ملوك العالم ، وفيما يلي نقدم لكم معلومات عامة عن الملكة إليزابيت .

My deepest condolences to the British people and the Royal Windsor family on the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II .#Queen #QueenElizabeth #الملكة_إليزابيث_الثانية #وفاة_الملكة_إليزابيث pic.twitter.com/k9tuycTSDQ — مـنـتـظـر (@nicecompany1) September 8, 2022

من هي إليزابيث الثانية ويكيبيديا

وفي نهاية المقالة نتحدث بها عن سبب وفاة إليزابيث الثانية الملكة البريطانية .. طبيعة مرض إليزابيث الثانية ، واسمها كاملة إِلِيزَابِيث أَلِيكسندرا ماريّ (بالإنجليزية: Elizabeth Alexandra Mary)‏ وهو من مواليد في 21 أبريل 1926م - 8 سبتمبر 2022 ، هي الملكة الدستورية لستة عشر دولة من مجمُوع ثلاثة وخمسين من دول الكومنولث التي ترأسها، كما ترأس كنيسة إنجلترا الانجليكانية.

كما ونواصل معكم تقديم المعلومات حول إليزابيث الثانية إذ أنه منذُ 6 فبراير 1952 كانت ملكة المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، وهي رئيسة الكومنولث وملكة 12 دولة أصبحت مستقلة منذ انضمامها.

وتضم الكومنولث الدول التالية : وهي: جامايكا، باربادوس، باهاماس، غرينادا، بابوا غينيا الجديدة، جزر سليمان، توفالو، سانت لوسيا، سانت فينسنت والغرينادين، بليز، أنتيغوا وباربودا، سانت كيتس ونيفيس.