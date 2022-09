سبب وفاة إليزابيث الثانية الملكة البريطانية .. طبيعة مرض إليزابيث الثانية ، ويبحث مئات الالاف من الأشخاص في العديد من دول العالم في معرفة التفاصيل الكاملة التي تشرح لكم سبب وفاة هذه الملكة الذي بدأ جميع سكان العالم في البحث عن ذلك كما أن وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية بدأوا في تناقل هذا الخبر ، ولقد قام فريق فلسطين اليوم بوضع التفاصيل التي نتناول فيها الحدث كاملة ويترتب على الجميع المواصلة في المتابعة حتى النهاية حيث وضعنا لكم معلومات عن هذه الملكة .

ونوضح لكم في هذه الفقرة الإجابة الكاملة عن تفاصيل وفاة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية عن عمر يناهز (96 عاما) حيث توفت بسبب اصابتها وعكة صحية مفاجئة .

كما ونقدم لكم معلومات إضافية عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية ، وبحسب بيان صادر عن قصر باكنغهام في بريطانيا فقد أوضح أن الملكة كانت قد ساءت حالتها الصحية وهي تحت الرعاية الطبية . وكانت الملكة البريطانية ، قد ألغت في وقت سابق ، عددًا من المواعيد بسبب مخاوف بشأن حركتها وصحتها .

ونشير لكم في هذه المقدمة على أن الملكة قد حكمت منذ أكثر من 70 عاما، وتعد الأطول بقاء في حكم بريطانيا والأكبر عمرا بين ملوك العالم ، وفيما يلي نقدم لكم معلومات عامة عن الملكة إليزابيت .

My deepest condolences to the British people and the Royal Windsor family on the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II .#Queen #QueenElizabeth #الملكة_إليزابيث_الثانية #وفاة_الملكة_إليزابيث pic.twitter.com/k9tuycTSDQ