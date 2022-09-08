مهجة القدس: الأسير أحمد موسى يُعلق إضرابه المفتوح عن الطعام بعد 33 يوماً

علّق الأسير أحمد موسى، اليوم الخميس 8-9-2022، إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر ٣٣ يوماً .

وأفادت مؤسسة مهجة القدس، أن الأسير أحمد موسى علق إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر ٣٣ يوم بعد التوصل إلى قرار يقضي بعدم تمديد اعتقاله الإداري والإفراج عنه بتاريخ 06/12/2022م.

وقالت مهجة القدس:" استجابة سلطات الاحتلال الصهيوني لمطالب الأسير أحمد موسى وتحديد سقف اعتقاله الإداري يضاف إلى سجل انتصارات الحركة الأسيرة ضد سياسة الاعتقال الإداري".

وبدورها أكدت عائلته، أن ابنها أحمد موسى علق إضرابه عن الطعام الذي استمر لـ33 يوماً ضد اعتقاله الإداري، وذلك بعد قرار يقضي بالإفراج عنه في السادس من كانون الأول القادم.