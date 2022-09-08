حماس: إصرار الاحتلال على ارتكاب الجرائم في الضفة يكشف وجه القبيح

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس ، أن إصرار "لابيد" على إطلاق يد جنوده في القتل المتعمّد ضد أهلنا في الضفة الغربية يكشف الوجه القبيح للإرهاب الصهيوني الذي لن يُثني شعبنا عن مواصلة طريق المقاومة.

وقال المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحفي :" إنَّ تصريحات رئيس وزراء العدو "يائير لابيد"، التي أكّد فيها إصراره على التمسّك بإعطاء الأوامر لجنوده بإطلاق النار على المدنيين من أبناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة، تكشف مجدّداً إصرار الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم الممنهجة، وتُثبت اعترافه الرّسمي بجرائم القتل بدم بارد التي يمارسها جنوده على امتداد أرضنا المحتلة".

وحذر المتحدث باسم حماس قادة الاحتلال من مغبّة المُضي في هذه الإجراءات الخطيرة، والتي تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية وقفها ومحاسبة قادة الاحتلال على استمرار جرائمهم البشعة ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، والتي نؤكّد أنّها مهما بلغت في الوحشية، فلن تُثني شعبنا عن مواصلة طريق الصمود والمقاومة حتى التحرير والعودة وتقرير المصير.

وفيما يلي نص البيان:

تصريح صحفي صادر عن فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس:

▪️ إصرار "لابيد" على إطلاق يد جنوده في القتل المتعمّد ضد أهلنا في الضفة الغربية يكشف الوجه القبيح للإرهاب الصهيوني الذي لن يُثني شعبنا عن مواصلة طريق المقاومة.

▪️ إنَّ تصريحات رئيس وزراء العدو "يائير لابيد"، التي أكّد فيها إصراره على التمسّك بإعطاء الأوامر لجنوده بإطلاق النار على المدنيين من أبناء شعبنا في الضفة الغربية المحتلة، تكشف مجدّداً إصرار الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم الممنهجة، وتُثبت اعترافه الرّسمي بجرائم القتل بدم بارد التي يمارسها جنوده على امتداد أرضنا المحتلة.

▪️ نحذّر في حركة حماس قادة الاحتلال من مغبّة المُضي في هذه الإجراءات الخطيرة، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية وقفها ومحاسبة قادة الاحتلال على استمرار جرائمهم البشعة ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، والتي نؤكّد أنّها مهما بلغت في الوحشية، فلن تُثني شعبنا عن مواصلة طريق الصمود والمقاومة حتى التحرير والعودة وتقرير المصير.