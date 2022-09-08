بالفيديو الاحتلال يعتقل فلسطينيا من نابلس في مدينة "يافا" بزعم حيازته سلاحا

زعمت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن شرطة الاحتلال "الإسرائيلي" اعتقلت فلسطينياً من مدينة نابلس خطط لتنفيذ عملية كبيرة في مدينة "تل ابيب" المحتلة.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مسؤول أمني زعمه:" أن الفلسطيني الذي اعتقل قبل قليل في يافا، خطط لهجوم كبير في تل أبيب".

بدورها، قالت شرطة "تل أبيب": "إنها اعتقلت فلسطينيا في يافا، (من سكان نابلس) ضبط بحوزته كلاشنيكوف وعبوتين أنبوبيّتين"، مبينة أن ملابسات الحادث وخلفيته قيد الفحص.

وفيما يلي مقطع فيديو نشرته وسائل الإعلام "الإسرائيلية" يوضح استنفار شرطة العدو في يافا في مكان الاعتقال:



