ما هي طريقة الصيام المتقطع-طريقة الصيام المتقطع لخسارة الوزن، كثرة في الآونة الأخيرة مقاطع الفيديو التي تحمل عنوان " الصيام المتقطع"، الأمر الذى دفع الكثيرين للسؤال عن طبيعية وطريقة الصيام المتقطع وما هي الفوائد من الصيام المتقطع وكذلك الطرق المفضلة والأسباب لاتباع طريقة الصيام المتقطع، وهل يحمل اثار جانبية تؤثر على صحة الشخص المتبع لهذا النظام الصيام المتقطع، الذي بعادة وفق العديد من الدكاترة هو نظام من أنظمة الرجيم، لذلك وضعنا لكم في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" هذه المقالة للحديث عن الصيام المتقطع وطرق الصيام المتقطع، وذلك تماشياً مع عمليات البحث التي تجرى عبر محركات البحث قوقل وغيرها من محركات البحث، لتسهيل الوصول ولتوفير الوقت والجهد عليكم في عملية البحث، كون هذه المقالة سنرفق لكم فيها كل ما من شانه ويتعلق في نظام الصيام المتقطع.

ما هي طريقة الصيام المتقطع

الصيام المتقطع: يعمل الصيام المتقطع عن طريق إطالة المدة بعد حرق جسمك السعرات الحرارية المستهلكة خلال وجبتك الأخيرة واستنفادها، ليشرع بعد ذلك في حرق الدهون، وبهذه الطريقة قد يساعد على تخفيض الوزن والتخلص من دهون البطن "الكرش"، والصوم المتقطع (intermittent fasting) أو تنظيم أوقات تناول الطعام هو نظام غذائي يعتمد على توقيت تناول الطعام، فمع الصوم المتقطع أنت لا تأكل إلا في وقت محدد، وتصوم عددا معينا من الساعات كل يوم، وذلك وفقا لموقع "جونز هوبكنز" (Johns Hopkins).

طريقة الصيام المتقطع لخسارة الوزن

يعني الصيام المتقطع الامتناع عن تناول الطعام (وليس الماء العادي) لفترة محددة كل يوم أو أسبوع. تتضمن بعض الأساليب الشائعة للصيام المتقطع ما يلي:

صيام تبديل الأيام. يصوم الشخص عن الطعام في اليوم الأول تمامًا أو يكتفي بوجبة صغيرة (أقل من 500 سعرة حرارية)، ثم يتناول نظامًا غذائيًا عاديًا في اليوم التالي، وهكذا دواليك.

صيام 5:2 يتناول الشخص نظامًا غذائيًا عاديًا لخمسة أيام في الأسبوع، ويصوم عن الطعام لمدة يومين في الأسبوع.

صيام أوقات محددة كل يوم. يتناول الشخص الطعام بشكل طبيعي ولكن فقط خلال فترة سماح طولها 8 ساعات كل يوم. على سبيل المثال، يتخطى الصائم وجبة الإفطار ولكن يتناول الغداء عند الظهر والعشاء قبل الساعة 8 مساءً.

ما هو الأكل المسموح في الصيام المتقطع؟

خلال الأوقات التي لا تتناول فيها الطعام يسمح بالماء والمشروبات التي لا تحتوي على سعرات حرارية مثل القهوة السوداء والشاي.

وفي أثناء الأوقات المسموح فيها بالأكل، ينبغي أن يكون "الأكل بصورة طبيعية" وليس بجنون، فمن غير المحتمل أن تفقد الوزن أو تصبح أكثر صحة إذا قمت بتعبئة أوقات التغذية الخاصة بك بأطعمة غير صحية ذات سعرات حرارية عالية وعناصر مقلية معالجة وكبيرة الحجم.

فوائد الصيام المتقطع للتخسيس

الصيام المتقطع: يساعد فقدان الوزن والنشاط البدني على تقليل خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالسمنة، مثل السكري، وانقطاع النفس النومي، وبعض أنواع السرطان. يبدو أن الصيام المتقطع مفيد بالنسبة لهذه الأمراض مثل أي نوع آخر من الأنظمة الغذائية التي تعتمد على مبدأ تقليل السعرات الحرارية الإجمالية.

وأيضا من فوائد الصيام المتقطع :" الزيادة من القدرة على التركيز والذاكرة، تحسين ضغط الدم وضربات القلب أثناء الراحة، خسارة الدهون مع تكوين العضلات ، الوقاية من الإصابة بالسكري".

طريقة الصيام المتقطع 12 ساعة

وهو الصيام المتقطع للمبتدئين إذ يعد نظام الصيام 12 ساعة والإفطار 12 ساعة خياراً جيداً لمن يريد البدء باتباع حمية الصيام المتقطع لأن فترة الصيام قصيرة نسبياً، ويمكن أن تكون فترة النوم ضمن ساعات الصيام مما يسهل الصيام والامتناع عن الطعام على الشخص، وأكد بعض الباحثين أن الصيام لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 16 ساعة يومياً يساعد الجسم في تحويل الدهون إلى طاقة، وإطلاق الكيتونات في مجرى الدم وبالتالي يتم فقدان الوزن.

نظام الصيام المتقطع لوزن ٧٥

وفي مقالنا الذي حمل عنوان ما هي طريقة الصيام المتقطع-طريقة الصيام المتقطع لخسارة الوزن، سنرفق لكم مقطع فيديو يوضح لكم نظام الصيام المتقطع وفوائد النظام أيضا من باب التسهيل عليكم في معرفة طريقة ونظام الصيام المتقطع.

أخطاء الصيام المتقطع

وفي مقالنا ما هي طريقة الصيام المتقطع-طريقة الصيام المتقطع لخسارة الوزن نوضح لكم اخطاء الصيام المتقطع

البدء بالصيام المتقطع بشكل مفاجئ دون التحضير له وتجهيز الجسم لتغيير النظام الغذائي.

عدم الالتزام بخطة واحدة خلال الصيام المتقطع تناول كميات كبيرة من الطعام خلال فترة الأكل، أو تناول أنواع الطعام الرديئة والضارة تحديد كمية السعرات الحرارية خلال الصيام المتقطع.

ما هو الصيام المتقطع 16-8؟

ما هي طريقة الصيام المتقطع-طريقة الصيام المتقطع لخسارة الوزن، أما بالنسبة لدلالة الأرقام المرافقة لاسم هذا النظام الغذائي فهي تعني أنه على الشخص أن يصوم لمدة 16 ساعة متواصلة دون تناول أي نوع من أنواع الأطعمة، وبالمقابل يمكنه تناول ما يُسمح له من السعرات الحرارية خلال 8 ساعات المتبقية من اليوم.

طريقة الصيام المتقطع للنساء

يمكن تطبيق طريقة الصيام المتقطع للنساء عن طريق ترك فترة زمنية قدرها 10 ساعات فقط والصيام لمدة 14 ساعة، وتكون هذه الطريقة مفيدة لمن جرب الصيام لمدة 12 ساعة من قبل. في هذه الطريقة تنهي السيدة وجبة العشاء بحلول الساعة الثامنة مساءاً ثم تتخطى وجبة الإفطار في اليوم التالي ولا تأكل إلا مع وقت الظهيرة.

نظام الصيام المتقطع لوزن ١٠٠ كيلو

هل الصوم المتقطع آمن؟

يحاول بعض الأشخاص التوقف عن الصوم للتحكم في الوزن، في حين يستخدم آخرون هذه الطريقة لمعالجة الحالات المزمنة مثل متلازمة القولون العصبي وارتفاع الكوليسترول أو التهاب المفاصل لكن الصوم المتقطع ليس مناسبا للجميع.

تشدد كريستي وليامز، اختصاصية التغذية بجامعة جونز هوبكنز، على أنه قبل تجربة الصوم المتقطع (أو أي نظام غذائي)، عليك مراجعة طبيبك أولا.

هناك فئات يمنع عنها الصوم المتقطع:

الأطفال والمراهقون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.

الحوامل أو المرضعات.

مرضى السكري أو من يعانون مشاكل السكر في الدم.

أولئك الذين لديهم تاريخ من اضطرابات الأكل.

ضع في حسبانك أن الصوم المتقطع قد يكون له تأثيرات مختلفة في الأشخاص المختلفين. تحدث إلى طبيبك إذا بدأت بالشعور بتعب غير معتاد أو صداع أو غثيان أو أعراض أخرى بعد بدء الصوم المتقطع.