تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.. سعر برميل النفط، نقدم لكم في وكالة فلسطين اليوم الاخبارية في هذا المقال أسعار النفط، ويبحث عنها الكثير من المتابعين عبر محركات البحث العالمية ومحرك البحث الشهير "جوجل" وخاصة من التجار والمستثمرين، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع من قبل ملايين من الناس، قررنا في فريق "فلسطين اليوم"، كتابة مقال بعنوان تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.. سعر برميل النفط، ولمعرفة أسعار النفط نرجو من سيادتكم متابعة المقال حتى النهاية، آملين أن ينال على اعجابكم.

أسعار النفط العالمية اليوم

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد تسجيل خسائر حادة في الجلسة السابقة،حيث أدى تمديد الصين إجراءات الإغلاق لكبح انتشار فيروس كورونا إلى تفاقم المخاوف من تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي بما يلحق الضرر بالطلب.

سعر برميل النفط

خام برنت

وخسرت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا أو ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 87.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 1002 بتوقيت جرينتش، مقتربة من المستوى المتدني المسجل في أواخر يناير كانون الثاني.

خام 41

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للخام 41 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 81.53 دولار للبرميل، مقتربة من مستوى منتصف يناير كانون الثاني المتدني.

ومددت مدينة تشنغدو الصينية إغلاقا يشمل غالبية سكانها الذين يزيد عددهم عن 21 مليونا اليوم الخميس لكبح انتشار كوفيد-19 بينما طُلب من ملايين آخرين في أجزاء أخرى من البلاد تجنب السفر في العطلات القادمة.

تصريحات بوتين

ومع هذا الانخفاض، تلقت الأسعار دعما من تهديد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف صادرات البلاد من النفط والغاز إذا فرض المشترون الأوروبيون سقفا للأسعار.

اقتراح الاتحاد الأوروبي

واقترح الاتحاد الأوروبي وضع حد أقصى لسعر الغاز الروسي بعد ذلك بساعات فقط، مما يزيد احتمالات تقنين الامدادات في بعض أغنى دول العالم هذا الشتاء إذا نفذت موسكو تهديدها. وأوقفت شركة جازبروم الروسية بالفعل التدفقات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، مما أدى إلى قطع جزء كبير من الإمدادات إلى أوروبا.

وقال جيه.بي مورجان:" إن أوبك+ قد تحتاج إلى خفض الإنتاج بواقع مليون برميل يوميا "لوقف الضغوط النزولية في الأسعار".

واتفقت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا، يوم الإثنين على خفض إنتاجها 100 ألف برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول.