نيمار: ميسي يتحسن

تحدث نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، عن زميله في الفريق ليونيل ميسي.



وقال نيمار في حوار أجرته معه شبكة "DAZN": "أعرف ليو منذ فترة طويلة، حاولت مساعدته في الملعب وفي التدريبات من خلال التحدث إليه".



وأضاف النجم البرازيلي: "من الصعب إجراء مثل هذا التغيير لأنه كان في برشلونة لعدة سنوات، والآن تغير كل شيء بالنسبة له ولعائلته، إنها خطوة صعبة، لكنني أعتقد أنه يتحسن الآن، ويشعر بأنه في منزله، أريده أن يستمتع، وأن نستمتع معًا، نعلم أن أمامنا الكثير من الصعوبات، لكنني متأكد من أنه يمكننا تجاوزها".



وانتقل نيمار للإشادة بزميله الإيطالي ماركو فيراتي، قائلا "إنه لاعب رائع، من أفضل اللاعبين الذين لعبت بجوارهم، كما أنه خارج الملعب شخص مميز ويعد من أقرب أصدقائي".



وبسؤاله عن أقوى 3 مدافعين لعب ضدهم، رد نيمار: "تياجو سيلفا وماركينيوس وسيرجيو راموس، إنهم يتسمون بالذكاء والسرعة والقوة".



واختتم نجم بي إس جي تصريحاته بالحديث عن الملعب المفضل لديه في دوري أبطال أوروبا: "لقد لعبت في العديد من الملاعب، لكن حديقة الأمراء، عندما يكون ممتلئًا والجماهير خلفنا، من الصعب جدًا التغلب علينا فيه".