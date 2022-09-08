ليسون يتفوق على نجوم توتنهام !

لم يتمكن نجوم توتنهام هوتسبير من تقديم الكثير لفريقهم في مواجهة أولمبيك مرسيليا في دوري أبطال أوروبا، وانتظر الفريق الإنجليزي الوافد الجديد ريتشارليسون لكي يمنحه الفوز 2- صفر، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء.

وذكرت وكالة "رويترز" أن هاري كين لم يقدم كثيرا في المباراة، كما استمر صيام سون هيونغ-مين عن التسجيل.

وكان قد هز ريتشارليسون، مهاجم إيفرتون السابق، الشباك بضربتي رأس قرب النهاية، ليمنح توتنهام الفوز 2-صفر في افتتاح مباريات الفريق في المجموعة الرابعة بدوري الأبطال في مواجهة عانى فيها، توتنهام هوتسبير صاحب الأرض.

وسدد كين، الذي سجل خمسة أهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، كرتين في شوط أول متواضع، بينما تسبب سون في طرد تشانسل مبيمبا مدافع مرسيليا ليكمل الفريق الفرنسي المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 48.

لكن ريتشارليسون، المنضم في صفقة تكلفت 60 مليون جنيه استرليني (69 مليون دولار)، هو الذي تفوق على زملائه الأكثر شهرة في الفريق.

جدير ذكره أن الحال أمام فولهام السبت عندما قدم أداء رائعا من جميع النواحي، وحرمه حكم الفيديو المساعد من هدفه الأول مع توتنهام، فقد قدم لفريق المدرب أنطونيو كونتي بعدا آخر